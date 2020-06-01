خطاب رسمي يطيح بمسؤولين يطالب الموظفون والمواطنون بارتداء القمامة

أثار الخطاب الرسمي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية موجة من الغضب ممزوجًا بالسخرية، بسبب احتوائه على على أخطاء طباعية فادحة، حيث ورد في الخطاب الذي أرسلته إحدى الوحدات المحلية في محافظة الفيوم إلى المؤسسات المعنية بالمنطقة يطالب الموظفين والمواطنين بارتداء “القمامة” بدلًا من كلمة “الكمامة” ، حيث تكررت الكلمة 4 مرات في خطاب لم يتجاوز 10 أسطر

خطاب رسمي يطيح بمسؤولين

واللافت في الخطاب أن الخطأ ورد مرتين في جملة واحدة حيث ورد في الخطاب: “والوحدة تحملكم المسؤولية في حال ثبوت تواجد موظف دون ارتداء القمامة أو مواطن يريد خدمة من طرفكم دون ارتداء القمامة”.

الأمر الذي استدعى لأن يقرر محافظ الفيوم ” أحمد الانصاري “، إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة، من مراكزهم الوظيفية، حسبما أفادت صحيفة “الأهرام”.

ولم يقتصر قرار المحافظ على الغعفاء من الوظيفة ، بل إحالتهم للتحقيق ، بعد أن تم تداول الخطاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، والمتعلق بضرورة ارتداء الكمامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وضمن ذات السياق نقلت صحف مصرية عن المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم ، محمد التوني، قوله : إن “الخطاب الذي تم إرساله يحتوي أخطاء إملائية جسيمة، غيرت المعني المقصود من توجيهات التصدي لفيروس كورونا”،

وأضاف التوني أن “الموظف المسؤول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما وقع سكرتير الوحدة المحلية على الخطاب من دون قراءته، وغاب الدور الإشرافي لرئيس الوحدة المحلية في المتابعة، ما يعد إخلالا جسيما بمهام ومتطلبات العمل”.