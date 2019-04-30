خطاب عيد العمال.. الرئيس السيسي يُعلق على نتائج الاستفتاء

شهدت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية الدولة بعيد العمال بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه الرئيس خطاب هام للشعب المصري، تناول من خلاله عدد من الملفات الهامة، كما أرسل من خلاله عدد من الرسائل، خطاب الرئيس السيسي هو الأول بعد الاستفتاء الأخير، وعلق سيادته على نتائج الاستفتاء،حيث عبر الرئيس عن سعادته بنتائج الاستفتاء، مؤكد أن سعادته ليست لنفسه، ولكن سعادته لإرادة المصريين وقوتها، مضيفا “أنا سعيد لكم وبكم، وأن الشعب لا يفرح ولا يتمنى غير الأمن والسلام والتقدم”.

وأضاف الرئيس أن العالم يتحدث عن مشاركة ونزول المصريين القوي في الاستفتاء بغض النظر عن النتائج، مؤكدا أنه ليس هناك إجماع كامل على أي شئ، البعض سيقول نعم والبعض سيقول لا، وقال “مصر لن تكون مصر إلا بالشعب”.

وقال الرئيس السيسي أن ما تحقق من نتائج للإصلاح الاقتصادي هو جزء قليل،وان النتائج لم تأت، وأن هناك نتائج أضعاف ما تحقق ستأتي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه من أهم عوامل نجاح برنامج الإصلاح وعي وثقافة وتحمل الشعب المصري، وطالب الرئيس كل أفراد الشعب المصري بمواصلة العمل الجاد دون توقف لبناء مستقبل أفضل، مؤكدا أن الدول القوية لا تقوم إلا بالعمل.

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