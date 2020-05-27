خطة تقسيم صرف معاشات يونيو 2020.. اعرف يومك

استعداداً لبدء صرف معاشات شهر يونيو، وحفاظاً على حياة المواطنين وفي إطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشى وباء كورونا خاصة وأن أغلب أصحاب المعاشات من المسنين وكبار السن ومعظمهم مصابون بأمراض مزمنة مما يزيد الخطر على حياتهم في حالة الاصابة بوباء كورونا لا قدر الله وللحفاظ على حياتهم ، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن خطة صرف معاشات شهر يونيو لعام 2020، والذي سيبدأ صرفه لاصحاب المعاشات اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الأول من شهر يونيو المقبل، وسوف نتناول خلال السطور التالية خطة صرف معاشات شهر يونيو 2020.

خطة تقسيم صرف معاشات يونيو 2020

وتضمنت خطة وزيرة التضامن الاجتماعي تقسيم عملية صرف معاشات شهر يونيو كما هو متبع منذ شهر ابريل الماضي، على عدة أيام منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين على ماكينات الصراف الالي ATM ، وذلك وفقاً لقيمة المعاشات، حيث خصصت لكل فئة من فئات المعاشات يومان يمكن من خلالهما لأصحاب المعاشات صرف المعاش بكل سهولة ويسر، بالاضافة إلى تكاتف أجهزة الدولة في المساعدة على عملية صرف المعاشات، حيث تم توزيع أصحاب المعاشات على أكثر من مكان يمكن لصاحب المعاش أن يصرف منه المعاش الخاص به، بحيث لا يكون هناك أي تزاحم بين المواطنين من أصحاب المعاشات أثناء عملية صرف المعاش، ويمكن من خلال الجدول التالي معرفة يوم صرف المعاش كمايلي:-

مع ضرورة أن يقوم اصحاب المعاشات باتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية للحفاظ على حياتهم وضرورة ارتداء الكمامة، حيث أنه في حالة عدم ارتداء الكمامة سوف يطبق على صاحب المعاش غرامة فورية قدرها 4000 جنيه.