خطة وزارة الصحة الجديدة للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid 19

مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تستهدف وزارة الصحة والسكان التوسع في أماكن الحجر الصحي، والتي تخصص لعزل ومعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتستهدف خطة الوزارة التوسع سواء داخل المدن الجامعية، أو نزل الشباب، أو الأندية والفنادق، بدلًا من التوسع في تجهيز المستشفيات، البالغ عددها 17 مستشفى إلى الآن، مع ضم عدد من مستشفيات الصدر والحميات على كافة المحافظات.

استراتيجية الوزارة الجديدة للتعامل مع مصابين فيروس كورونا

أعدت وزارة الصحة اليوم استراتيجية جديدة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد زيادة أعداد الإصابة بالفيروس فوق 5 آلاف مصاب الأسبوع الماضي، وتشمل الاستراتيجية نقل حالات الإصابة البسيطة للنزل من البداية، وتلقيهم للرعاية الصحية اللازمة فجميع هذه الأماكن مجهزة بالأطقم الطبية المؤهلة للتعامل مع هذا الأمر، ووفقا لمصدر من وزارة الصحة فقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية منذ يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقا للبروتوكول العلاجي المعد من اللجنة العلمية في الوزارة، نظرا لأن الحالة الصحية لهم مستقرة ولا حاجة لنقلهم للمستشفيات، وأوضح المصدر أن من بين 1400 حالة إصابة نقلت للنزل، عاد منهم 9 حالات فقط لمستشفيات العزل، وهم الحالات التي ساءت حالتهم الصحية.

مستشفيات العزل

مستشفيات العزل المتاحة إلى الآن هم( أبو خليفة في الإسماعيلية، النجيلة في المطروح، 15 مايو في القاهرة، قها في القليوبية، العجوزة في الجيزة، العجمي في الإسكندرية، الشيخ زايد آل نهيان في القاهرة، بلطيم في كفر الشيخ، ملوي في المنيا، تمي الأمديد في الدقهلية، كفر الزيات في الغربية، الصداقة في أسوان، أبوتيج في أسيوط، إسنا في الأقصر، هليوبوليس في القاهرة، كفر الدوار في البحيرة) بجانب مستشفيات الجامعة المخصصة للتعليم العالي، مثل العبور التخصصي والقصر العيني الفرنساوي، مع بدء خطة تطوير 34 مستشفى صدر وحميات لاستقبال الأعداد الزائدة.

وأوضح المصدر مناقشة وزارة الصحة للعزل المنزلي للمصابين بأعراض بسيطة، ولكن تخوفت الوزارة من السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، والتي قد تزيد من حالات الإصابة، وفي حالة تطبيقه سيكون للمصابين الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، وبمتابعة طبية لهم لضمان تطبيق إجراءات العزل المنزلي الصحيحة، ولكن هذا القرار لم يتم اعلان تطبيقه حتى الآن.