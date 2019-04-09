خطوات أستلام شقق الإسكان الاجتماعي للفائزين في الإعلان العاشر وكافة الإعلانات

منذ أن تم الإعلان عن نتيجة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان العاشر لعام 2019، من خلال موقع صندوق التمويل العقاري، ويتساءل كل من ظهر أسمه ضمن المستحقين الذين سيتم تخصيص شقق لهم بالسؤال التالي، ماذا بعد؟ وما هي الخطوات المطلوبة حتى يستطيع أستكمال باقي إجراءات حصوله على الشقة وحتى تسلمه لها، وسنحاول من خلال موقع كلمة دوت أورج الإجابة عن هذا التساؤل، وتوضيح جميع الخطوات المطلوبة منك حتى تتمكن من تسلم شقتك بإذن الله، كما نحيطكم علما بأن هذه الخطوات تنطبق على جميع الإعلانات السابقة واللاحقة للإعلان العاشر، فهي الخطوات التي حددتها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لمشروعات الإسكان الاجتماعي بصفة عامة.

خطوات استلام شقق الإسكان الاجتماعي

في البداية أسمح لنا عزيزي الفائز أن نبارك لك على ظهور أسمك ضمن المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي، ويجب أن تتبع الخطوات التالية حتى تستطيع إنهاء خطوات حصولك على الشقة، والتي تبدأ بعد سدادك للأقساط الربع سنوية من خلال منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الخطورة الأولي: تلقي اتصال من صندوق التمويل العقاري

أول الخطوات تبدأ مع تلقيك رسالة أو اتصال من صندوق التمويل العقاري، يفيد بضرورة توجهك لمقر الصندوق لتأكيد معلوماتك وتسليم بعض الأوراق التي سيطلبها منك، مثل شهادة بصافي الدخل، وصورة الرقم القومي، وإيصال كهرباء حديث.

الخطوة الثانية: استعلام صندوق التمويل العقاري على صحة البيانات المقدمة

تكون هذه الخطوة بتوجه مندوبي الاستعلام الخاص بصندوق التمويل العقاري إلى منزلك وعملك للتأكد من صحة البيانات والأوراق التي قدمتها والتي تؤكد استحقاقك لشقق الإسكان الاجتماعي والدعم المقدم لك.

الخطوة الثالثة: إرسال البيانات إلى بنك التمويل

بعد أن يقر مندوبي الاستعلام بصحة الأوراق المقدمة، يتم توجيه طلبك إلى بنك التمويل الذي سيقوم بتمويل قيمة شقتك والذي سيحدد لك قيمة المقدم وقيمة القسط الشهري الذي ستدفعه.

الخطوة الرابعة: تحرير العقود في بنك التمويل

في حالة الاتفاق بينك وبين البنك على قيمة المقدم والقسط المطلوبين منك، يتم بعدها تحرير العقود بينك وبين البنك، وبعد توقيعك على كافة الأوراق والعقود تقوم بتحرير توكيل للبنك بالشقة في مكتب الشهر العقاري الذي سيحدده لك.

الخطوة الخامسة: استلام العقود من بنك التمويل

يقوم البنك بتسليمك نسخة من عقد الشقة بعد أن يكون قد أعتمدها من صندوق التمويل العقاري ووزارة الإسكان، ثم يطلب منك التوجه إلى جهاز المدينة التي بها شقتك الجديدة وذلك للتعاقد على الكهرباء والمياه.

الخطوة السادسة: الاستلام من مندوب الجهاز

بعد أن تنتهي من إجراءات التعاقد على الخدمات، يجب أن تقوم بالتوجه لمقر المدينة التي بها شقتك وستجد هناك مندوب من الجهاز مهمته تسليمك شقتك بعد معاينتها معاينة كاملة.

ويجب الإشارة هنا إلى انه من حقك الاعتراض على أي مخالفات قد تجدها في تشطيب شقتك ومطالبة الشركة المنفذة بتصليحها قبل الاستلام، وألف مبروك على شقتك الجديدة.

أسعار الشقق في الإعلان العاشر وطريقة تحديد قيمة الأقساط

سعر الوحدة السكنية في الإعلان العاشر كما حددها صندوق التمويل العقاري ووزارة الإسكان هو 225 ألف جنيها، يضاف إليها 10% وذلك بعد الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء.

تم سداد 14 ألف جنيها كمقدم حجز، ثم يتم سداد دفعات ربع سنوية بواقع 2000 جنيها لكل دفعة.

يتم سداد قيمة مقدم التعاقد والذي يحدده البنك ويمكن التفاوض في رفعة أو خفضه في مقابل رفع أو خفض قيمة القسط.

وبعد ذلك يتم تقسيط المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى أقساط شهرية مضاف إليه فائدة البنك بمعدل 7% متناقصة.

يتم تحديد قيمة القسط حسب الدخل الشهري، ويمكن التفاوض مع البنك في تعلية أو تخفيض قيمة القسط في مقابل تعلية أو تخفيض قيمة مقدم التعاقد.

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