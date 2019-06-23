قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنشر بيان على الموقع الإلكتروني الخاص بها، حول خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أول بدل فاقد في خطوات بسيطة، وسوف نقوم معكم في موقع كلمة بعرض الخطوات الخاصة باستخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو بدل تالف في خطوات بسيطة.

خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو بدل تالف

أوضحت الوزارة عن عدد من الخطوات هي

أولا: يقوم المواطن صاحب البطاقة التالفة أو المفقودة، بالاتصال بنركز خدمة العملاء الخاص بوزارة التموين، وذلك على الرقم 19765، وذلك للإبلاغ عن فقد أو تلف البطاقة، وفور الإبلاغ يتم إيقاف البطاقة بشكل مباشر.

ثانيا: بعد أن يتم الإبلاغ تقوم الشركة الخاصة ببطاقات التموين بوقف عمل البطاقة، مع المحافظة على حق المواطن صاحب البطاقة، وخلال هذه المكالمة يتم إخبار المواطن أن البطاقة التموينية المبلغ عنها سوف يتم إيقافها لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية، وذلك حتى يقوم المواطن بتقديم طلب لإعادة استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد.

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ثالثا: يقوم المواطن صاحب البطاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع له، وعمل حوالة بريدية باسم شركة فرست داتا، وتبلغ قيمة الحوالة 20 جنيها فقط، مع القيام بتحرير محضر في قسم الشرطة التابع له المواطن لإثبات فقدان بطاقة التموين.

رابعا: يقوم المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم طلب رسمي للحصول علي بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد.

الأوراق المطلوبة

أولا: صورة بطاقة الرقم القومي للمواطن.

ثانيا: عدد المستفيدين من البطاقة وصور بطاقاتهم وشهادات الميلاد الخاصة بهم.

بعد تقديم الطلب يتم تحديد موعد الحصول على البطاقة من مركز الخدمة.