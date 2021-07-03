خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة في مصر.. الفئات التي تستحق الدعم

يبحث المواطنين، في مصر، عن موعد إضافة الزوجة، والأبناء إلى البطاقة التموينية، لأصحاب الدخل المنخفض، أملًا في الحصول على المقررات التموينية، من أرز، وسكر، وزيت، والاحتياجات الأساسية مدعومة من الدولة، وتأتي المعايير الجديدة، لاستخراج البطاقة التموينية الجديدة، بعد التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإضافة الزوجة والأبناء لأصحاب الدخل المنخفض، بعد قرار الحد الأدنى للأجور.

واعتمدت المعايير الجديدة، لاستخراج البطاقة التموينية، على زيادة الأجر لبعض الفئات التي تستحق الدعم من 1500 إلى 2400 جنيه مصر، لكن المعاشات فتم زيادتها من 1200 جنيه مصري، إلى 1500 جنيه، حسب قاعدة بيانات هيئة التأمينات والمعاشات.

توفير بطاقة تموينية جديدة لأصحاب الدخل المنخفض، من أهم الأولويات التي حرصت عليها وزارة التموين، من أجل إدراج الأفراد الجدد ولم يسبق لهم الحصول على الدعم مسبقًا.

الفئات التي تستحق استخراج بطاقة تموين

وحددت وزارة التموين، الفئات التي تستحق استخراج بطاقة تموين للفئات الأولى بالرعاية، حسبما ذكر قرار وزارة التموين الصادر في مارس 2021، وهي على النحو التالي:.

الفئات المستحقة لمعاش التضامن الاجتماعي، ومعاش السادات.

الفئات المستحقة لمعاش مبارك، و تكافل وكرامة.

فئات الأرامل ، والمطلقة، والمرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة، والقصر الذين ليس لهم عائل.

العمالة المؤقتة، والعاملين بقطاع الزراعة إضافة إلى الباعة الجائلين.

فئة عمال التراحيل، والسائقين، والمهنيون.

فئة الحرفيين المتعطلون، ومن في حكمهم.

أصحاب الاحتياجات الخاصة، والعاملون في الحكومة.

العاملون في القطاع الخاص، بحد تأمين أقصى 2400 جنيه.

أصحاب المعاشات في القطاعين الحكومي والخاص بحد تأميني 1500 جنيه.

يشمل أيضَا حملة الشهادات الدراسية وحتى الآن بلا عمل بموجب بحث اجتماعي، ودخل شهرة بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا.

طريقة الحصول على بطاقة تموين جديدة

يمكن الحصول على بطاقة تموين جديدة، من خلال التسجيل على الصفحة الرسمية لوزارة التموين واتبع الخطوات التالية:.

انقر للدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين.

انقر على زر اختيار إصدار بطاقة تموينية جديدة.

أدخل البيانات اللازمة وراجعها جيدًا بمصداقية .

أدخل اسمك رباعي في الأماكن المخصصة.

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

انقر على زر التالي.

خطوات الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

يمكن الاستعلام، عن عدد أفراد بطاقة التموين، من خلال موقع تموين دعم مصر، ويمكن الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين من خلال الطرق التالية.