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خطوات اضافه المواليد على بطاقه التموين 2021

بواسطة إيمان

توفر وزارة التموين من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت  ومنصة دعم مصر تسجيل وإضافة المواليد على بطاقة التموين، وقد شهد الموقع إقبالا على إضافة أفراد جدد من بداية شهر يوليو وذلك عندما أعلنت الحكومة عن زيادة الراتب الشهري للمسجلين على بطاقات التموين.

1 طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين
2 خدمات موقع دعم مصر
3 شروط إضافة مولود جديد على بطاقة التموين

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

يتمكن الأفراد من إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال عدة خطوات على المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التموين  وهي منصة دعم مصر والمنصة الرقمية ويتم إضافة المواليد من خلال عدة خطوات منها:

  • الدخول على منصة دعم مصر وزارة التموين.
  • الموافقة على الرسالة التحذيرية.
  • الدخول على إضافة مواليد جدد.
  • إدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بالفرد.
  • الضغط على التالي واختيار المحافظة التابع لها ثم إدارة التموين المسجل بها.
  • تحديد مكتب التموين من القائمة ، وإدخال اسم صاحب المكتب التابع له، واسم المكان الذي يتم صرف السلع منه.
  • إدخال بيانات الأفراد الجدد وكتابة الرقم القومي ثم النقر على حفظ البيانات.

خدمات موقع دعم مصر

يقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات الخاصة بالمسجلين في بطاقات التموين والتي يستفيد منها الأفراد وفق شروط معينة للفئات من محدودي الدخل كما يضاف على بطاقة التموين خدمة دعم الخبز وتصل قيمة الدعم للفرد 50 جنيه حتى أربع أفراد. ومن خدمات موقع دعم مصر:

  • إصدار بطاقات التموين بطريقة إلكترونية.
  • الحصول علي بدل فاقد بطاقة التموين.
  • تقديم طلبات الفصل الاجتماعي.
  • تقديم طلبات النقل من محافظة لأخرى.
  • ضم أفراد جدد إلى بطاقة التموين.
  • استعلام عن بطاقة تموين.
  • استعلام عن حالة طلب.

شروط إضافة مولود جديد على بطاقة التموين

  • يتم إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين وفق مجموعة من الشروط الهامة التي يجب مراعاتها حتى لا يتم رفض الطلب ومن هذه الشروط:
  • أن يكون المتقدم لإضافة مولود من المصريين فقط والمتوفر لهم بطاقة تموينية مفعلة.
  • يتم استخراج البطاقات وإضافة المواليد لمن يصل راتبه إلى 2400 جنيه أو معاشه الشهري 1500 جنيه للمتقاعدين.
  • يتم استقبال المواليد الجدد لأصحاب الدخل المنخفض ولمن يبلغ عمره عامين فما فوق.
إيمان

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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