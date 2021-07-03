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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

بواسطة إيمان

الشركة المصرية للاتصالات وتسجيل الدخول أو تسجيل حساب عليها من الأمور المهمة للأفراد في مصر لأنها لا تقدم فقط الاستعلام عن الفواتير الخاصة بالتليفون الأري ولكنها تقدم الكثير من الخدمات الخاصة بالهاتف المحمول والأرضي والعديد من العروض والباقات التي يمكن الاشتراك بها عن طريق الموقع بكل سهولة.

1 تسجيل الدخول المصرية للاتصالات
2 طريقة تسجيل حساب على موقع وي
3 خدمات منصة وي الإلكترونية
4 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 تسجيل الدخول المصرية للاتصالات

يتمكن الأفراد من عملاء الشركة المصرية للاتصالات وي من تسجيل الدخول على حسابتهم من خلال كتابة رقم الخدمة وكلمة السر الخاص بها ورقم الخدمة هو رقم الهاتف المسجل سواء كان الهاتف الأرضي أو الهاتف المحمول.

طريقة تسجيل حساب على موقع وي

يتمكن الجميع من تسجيل حساب على موقع الشركة المصرية للإتصلات لكي يحصل على الخدمات التي يتم تقديمها على المنصة من خلال الخطوات التالية :

  • التوجه إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات وي الإلكتروني.
  • من الصفحة الرئيسية سوف تجد كلمة تسجيل الدخول ثم تسجيل.
  • الانتقال على إدخال رقم الهاتف والضغط على مربع التحقق ثم الضغط على أكمل.
  • تلقي رسالة التأكيد على الهاتف المدون وإدخالها في الصفحة التالية.
  • إدخال البيانات المطلوبة من البيانات الشخصية وبيانات الاتصال  مثل البريد الإلكتروني.
  • اختيار كلمة سر مناسبة وتأكيدها وتفعيل التسجيل والدخول على الموقع.

خدمات منصة وي الإلكترونية

تقدم الشركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها العديد من الخدمات الهامة ومنها:

  • الاستعلام عن الفواتير سواء الخاصة بالتليفون الأرضي أو المحمول.
  • تجديد باقة الإنترنت المتصلة بالهاتف الأرضي أو المحمول.
  • تجديد باقات الاشتراك على الهاتف المحمول والتعرف على العروض المتاحة.
  • معرفة الاستهلاك والرصيد المتبقي وخاصة في باقات الإنترنت الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

اقترب موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي والجميع يبحث عن كيفية الاستعلام عن القيمة والسداد الإلكتروني في ظل انتشار الجائحة والخوف من التحرك الكثير وخاصة في الأماكن المزدحمة وقد وفرت شركة الاتصالات العديد من وسائل السداد بصورة آمنة ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال التالي:

  • الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وي.
  • تم اختيار التليفون الأرضي  والدخول على الخدمة .
  • كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي والضغط على استعلام.
إيمان

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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