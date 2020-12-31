خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي عبر موقعنا، يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن كيفية الاستعلام عن المنحة للتقديم بها للحصول على مبلغ 500 جنية لتلبية احتياجات الأسرة في الفترة الحالية نظراً لتوقف سوق العمل، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا عن المزيد من التفاصيل التي تخص المنحة.

منحة العمالة غير منتظمة

هذه المنحة تم إطلاقها من قبل وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية وهي عبارة عن 500 جنية لكل العاطلين المستحقين لها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث أتاحت الوزارة رابط مباشر لكي تُمكن الأشخاص من التقديم إلكترونياً وبعد ذلك تقوم لجنة بفرز الأشخاص المستحقين لها.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

يرغب كافة الأشخاص في جمهورية مصر العربية في الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، فيمكنهم الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية وهي:

التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاصة بوزارة القوى العاملة.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها بدقة كاملة.

بعد ذلك يتم النقر على خانة استعلم وسوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالعمالة الغير منتظمة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يبحث الكثير في جمهورية مصر العربية بعد إعلان وزارة القوى العاملة في إصدار قرار بمنح 500 جنية للأشخاص الذين تضرر عملهم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد لتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية، لذا يُمكنك التوجه مباشرة لموقع وزارة القوى العاملة.