خطوات التسجيل في تطبيق شلونك الكويت وطرق التواصل

أطلقت الكويت تطبيق شلونك الإلكتروني وذلك ضمن الإجراءات والتدابير اتي أعلنت عنها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد في المناطق المختلفة ومعرفة مدي تفشي الفيروس وذلك في ضوء استعانة الدولة بالتطبيقات الإلكترونية والتطورات الحديثة في محاربة الجائحة بأدوات تساعد علي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط لمنع انتقال العدوي، وهو تطبيق متخصص للراغبين في السفر من الكويت والعودة إلي الكويت مرة أخري، ووفرت الدولة العديد من أرقام التواصل للتسهيل علي المواطنين بالإضافة إلي روابط تحميل علي جميع أجهزة الهواتف المحمولة.

ونسلط الضوء في التقرير التالي علي تطبيق شلونك وطريق التسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين بالإضافة إلي رقم تطبيق شلونك، وكذلك روابط تحميل التطبيق علي أجهزة الأندوريد والآيفون وغيرها من المعلومات المتعلقة.

تطبيق شلونك

يعد تطبيق شلونك من التطبيقات الإلزامية في الكويت في الوقت الراهن، ويتولي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تنفيذ التطبيق، وتطوره شركة الاتصالات المتنقلة زين، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تدشين التطبيق لجميع الأشخاص الذين يخضعون للحجز المنزلي للأشخاص العائدين من الخارج.

ويهدف تطبيق شلونك الكويتي إلي متابعة الحالة الصحية للمواطنين والمقيمين العائدين من الخارج والمراقبة لهم بشكل مستمر أثناء التواجد في الحجر المنزلي وذلك للحفاظ علي صحتهم وصحة وسلامة جميع المواطنين وجميع الأفراد، ويساعد التطبيق الإلكتروني وزارة الصحة الكويتية في مراقبة الأشخاص الخاضعين إلي فترة الحجر المنزلي بشكل فوري، ومنابعة جميع المواقع الخاص بهم بشكل مستمر وكذلك الأشخاص المخالطين لهم.

ويتيح تطبيق شلونك في الكويت للأشخاص الخاضعين للحجر إدخال جميع البيانات الخاصة بهم وكذلك إمكانية التواصل مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة في الكويت وذلك بهدف رصد أعراض فيروس كورونا والتعامل مع الحالات النشطة من خلال الوزارة بشكل فوري.

طريقة التسجيل في تطبيق شلونك للمسافرين الى الكويت

يمكن التسجيل في تطبيق شلونك الإلكتروني، من الأشخاص الراغبين في السفروللعائدين من الخارج بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق شلونك من خلال متجر التطبيق المناسب، وبعد التحميل يتم تفعيل خاصية البلوتوث علي الهاتف الخاص وخاصية الموقع. تشغيل التطبيق بعد إنتهاء التحميل والموافقة علي تفعيل البلوتوث ومن ثم تحديد اللغة الخاصة بالعرض. الضغط علي أيقونة المتابعة ومن ثم الموافقة علي تلقي جميع الإشعارات وإدخال رقم الجوال ورقم البطاقة المدنية وجميع البيانات المطلوبة. الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول ومن ثم إدخال رمز التفعيل والضغط علي خيار الموافقة. النقر علي أيقونة التالي ومنها يتم الضغط علي “تحدث الآن” والإجابة علي الأسئلة الموجودة ليتم التسجيل بنجاح.

التواصل مع الدعم الفني لتطبيق شلونك الكويت

وفرت وزارة الصحة في الكويت تطبيق شلونك الذي تم إطلاقه بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الكويت وفي الوطن العربي والعالم، حيث يساعد تطبيق شلونك وزارة الصحة في عمليات رصد الحالات المصابة الجديد من الأفراد العائدين إلي الكويت بشكل فوري والتعامل المناسب معهم ومع المخالطين مع هذه الحالات ويمكن التواصل مع فريق الدعم الفني لتطبيق شلونك من خلال التواصل عبر الطرق التالية:

أرقام وزارة الصحة في الكويت: يمكن التواصل مع فريق دعم تطبيق شلونك علي أرقام وزارة الصحة وهي 151 أو الرقم 1810005.

البريد الإلكتروني: يمكن التواصل بشكل إلكتروني مع فريق دعم شلونك من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

رابط تحميل تطبيق شلونك الكويت

وفرت وزارة الصحة الكويتية إمكانية تحميل تطبيق شلونك الإلكتروني علي جميع الأجهزة الذكية لمساعدة المواطنين الراغبين في السفر والعائدين إلي الكويت ولحصر إصابات فيروس كورونا المستجد والتصدي للجائحة وذلك للتسهيل علي جميع المواطنين في التعامل مع التطبيق خاصة وأنه يوفر الخدمات الصحية الخاصة بكورونا.

ويمكن للمواطنين والمقيمين تحميل تطبيق شلونك من خلال روابط التحميل المختلفة حيث يمكن لمستخدمي أجهزة الآيفون تحميل التطبيق من خلال الدخول علي متجر آب ستور، كما يمكن لمستخدمي أجهزة الأندرويد تحميل تطبيق شلونك من خلال متجر جوجل بلاي.