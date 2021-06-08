خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا وزارة الصحة المصرية egcovac.mohp.gov.eg

بعد تزايد عدد حالات الإصابات بعدوى الوباء المستجد فيروس كورونا في جمهورية مصر العربية، تدعو وزارة الصحة والسكان المصرية كافة المصريين والمقيمين بالجمهورية التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال حجز موعد للحصول على اللقاح، وقد أوضحت الوزارة أنه قد سهلت الحكومة هذا الأمر على المواطنين من خلال وضع آلية الكرتونية يتمكن من خلالها الأفراد من التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

من أجل الحصول على اللقاح لمواجهة الوباء المستجد وتقنين تفشي فيروس كورونا بين الأفراد بالجمهورية، يرجى اتباع الخطوات التالية لحجز موعد للحصول على لقاح كورونا، ويتم هذا باتباع ما يلي:

يتم الدخول إلى رابط منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد الرسمي.

ثم يتم الضغط على أيقونة التسجيل لطلب لقاح كورونا الموجودة بالشاشة باللون الأخضر.

تنتقل إلى نافذة اختيار الفئة، عليك ان تحدد الفئة التي تنتمي إليها لمن أكبر من 18 عامًا، والفئات هم العاملين في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية وفئات أخرى.

بعد اختيارك الفئة التي تناسبك تنتقل إلى صفحة ملء البيانات، يرجى تعبئة البيانات المختلفة بدقة وعناية.

أكتب رقم المحمول ثم اضغط على ارسال حتى تحصل على رسالة تحتوي على رمز التحقق.

أكتب رمز التحقق في الخانة المخصصة له، ثم اضغط على استكمال.

خطوات متابعة حالة طلب اللقاح

كما يتمكن الفرد من متابعة حالة طلب حصوله للقاح من خلال اتباع ما يلي: