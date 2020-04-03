خطوات الحصول على إعانة من بيت الزكاة والصدقات للعمالة الغير منتظمة

تعثرت أحوال العمالة الغير منتظمة بعد أزمة فيروس كورونا وتوقف العديد من العمال عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم ولأن هذه العمالة تحصل على قوت يومها يوماً بيوم، وبعد توقف العمل فى غالبية المهن الغير منتظمة، قام بيت الزكاة والصدقات المصري بفتح باب التسجيل أمام العمالة الغير منتظمة للحصول على منحة وإعانة عاجلة للمساهمة فى نفقات الحياة .

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن تبرعه بمبلغ 5 مليون جنيه لحساب “تحيا مصر” وذلك بغرض المساهمة فى إعانة العمالة الغير منتظمة التى تأثرت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والذى ضرب جميع دول العالم.

وقد أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل أمام العمالة الغير منتظمة التى تأثرت بأحداث فيروس كورونا وتوقف العمل فى العيد من الأماكن وقد قررت مشيخة الأزهر منح إعانة من بيت الزكاة والصدقات المصري لكل العمالة الغير منتظمة.

وعلى من يرغب فى الحصول على الإعانة من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف يمكنه التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لمشيخة الأزهر الشريف وفى هذا التقرير ننشر رابط وخطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة للحصول على إعانة من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف.

ونعرض صورة من استمارة التسجيل للحصول على منحة أو إعانة من بيت الزكاة والصدقات المصري للعمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالة التى تمر بها البلاد.

رابط وخطوات الحصول على إعانة من بيت الزكاة والصدقات

الدخول على بوابة البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من هنا.

كتابة الاسم الأول.

ثم كتابة اسم الوالد ثلاثي.

ثم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم.

ثم كتابة رقم الهاتف المحمول.

ثم تحديد النوع ذكر أم أنثي.

ثم اختيار المحافظة.

ثم كتابة العنوان بالكامل.

ثم اختيار عدد الأفراد من القائمة.

ثم اختيار الحالة الاجتماعية

ثم كتابة المهنة التى تعمل بها أو لا أعمل.

ثم كتابة جهة العمل الحالية، أو لا أعمل.

ثم رفع صورة ظهر بطاقة الرقم القومي.

ثم التأشير على أقر بأننى قرأت شروط الإعلان.

ثم الضغط على حفظ.



