وزارة التموين المصرية طالبت المواطنين بإدخال رقم الموبايل الخاصة بهم لتحديث بياناتهم من خلال الموقع الرسمي لها، لكي تُمكنهم من الاستفادة بشكل أكبر من جميع الخدمات المُقدمة من قبلها دون الحاجة للذهاب إلى المقرات الخاصة بالتموين، لذا تستطيع الان الدخول للموقع وكتابة رقم الموبايل والتأكد من صحته.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر للخدمات التموينية

تستطيع تسجيل الرقم الخاص بك على موقع دعم مصر فيمكنكم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص بدعم مصر عبر دعم مصر الإلكتروني.

يتم اختيار قسم الخدمات التموينية ثم النقر على خانة سجل هاتفك.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الموبايل في الخانة المخصصة له ثم كتابة باقي البيانات بدقة عالية.

اختار المحافظة التابع لها وأنقر على زر الدخول وبعد ذلك اضغط على حفظ.

اضافة رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر

أعلنت وزارة التموين المصرية ضرورة تحديث كافة البيانات الخاصة بالمواطنين عبر موقعها،فرغبة الوزارة على إدخال الرقم ما هو إلا لإمكانية وصولها لكل مستفيد من خلاله بشكل مباشر، أو إرسال أي تحديثات أو تصحيح بيان خاطئ وغيره من الأمور الخاصة بالتموين.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين تسعى لوصول الدعم لكافة مستحقيه مما دفعها خلال الفترة السابقة في إعداد لجنة قامت بفحص جميع الملفات التموينية وقامت بإزالة الأشخاص الغير مستحقين للدعم لفتح الباب أمام الأشخاص الراغبين في تسجيل أبنائهم، ولكن بحد أقصى ثلاث أبناء فقط.