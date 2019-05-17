موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg 2019 تظلمات المرحلة الثالثة

إذا ظهرت رسالة بالاستبعاد على البون الخاص بصرف الخبز المدعوم أو بون صرف المقررات التموينية، فهذا لا يعني أنه قد تم استبعاد بطاقة التموين بشكل نهائي، حيث حددت وزارة التموين مهلة لتقديم التظلمات على قرار الاستبعاد من منظومة الدعم السلعي، وتبدأ مهلة تقديم التظلم على الاستبعاد من الحصول على دعم بطاقة التموين من بداية أبريل حتى منتصف الشهر.

خطوات تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقة التموينية