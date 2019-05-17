موقع دعم مصر للتظلمات www.tamwin.com.eg 2019 لتظلمات المحذوفين من بطاقات التموين في شهر أبريل 2019 حيث صرح مستشار وزير التموين بإن وزارة التموين المصرية قد حددت مهلة تقديم طلبات التظلم للمستبعدين من المرحلة الثالثة وذلك بعدما الانتهاء من وضع الشروط والمعايير التي يتم بناء عليها حذف البطاقات التموينية الخاصة بهذه المرحلة، ويتم ذلك حاليا بالاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المصريين، كما صرح في برنامج تلفزيوني بأن الشروط والمعايير تشمل ما يلي:
- في حال كانت المصاريف المدرسية تزيد عن 30 ألف جنيه في العام الواحد، أو 20 ألف لأكثر من طفل.
- في حال كانت حيازة الأراضي زراعية 10 أفدنة أو أكثر.
- في حال كانت الضرائب المستحقة على صاحب بطاقة التموين 100 ألف جنيه أو أكثر.
- في حال كانت تمتلك شركة يزيد رأسمالها عن 10 مليون جنيه.
- في حال كنت تمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
- في حال كنت تمتلك سيارة واحدة موديل 2015 فأعلى.
موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg 2019 تظلمات المرحلة الثالثة
إذا ظهرت رسالة بالاستبعاد على البون الخاص بصرف الخبز المدعوم أو بون صرف المقررات التموينية، فهذا لا يعني أنه قد تم استبعاد بطاقة التموين بشكل نهائي، حيث حددت وزارة التموين مهلة لتقديم التظلمات على قرار الاستبعاد من منظومة الدعم السلعي، وتبدأ مهلة تقديم التظلم على الاستبعاد من الحصول على دعم بطاقة التموين من بداية أبريل حتى منتصف الشهر.
خطوات تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقة التموينية
- الدخول على رابط موقع www.tamwin.com.eg.
- كتابة رقم البطاقة التموينية.
- كتابة الرقم القومي.
- اختيار المحافظة التابع لها.
- الضغط علي ”عرض”.
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