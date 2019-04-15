خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين على موقع دعم مصر .. من هنا أعادة المحذوفين في بطاقات التموين tamwin عبر هذه الإجراءات

بعد التحديثات الأخيرة التي قامت بها وزارة التموين من عمليات حذف بطاقات التموين ووضع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية لشروط جديدة من اجل حصول الشخص على بطاقة التموين والسلع التموينية من اجل وصل الدعم لمستحقيه وحذف الأشخاص غير المستحقين وقد تعرض الكثيرين لحذف بطاقته ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على خطوات تقديم تظلم على من تم حذفهم من بطاقة التموين .

تقديم التظلم على حذف بطاقة التموين:

وقد اعلن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية عن تقديم تظلمات بطاقات التموين على موقع دعم مصر وليس في مكاتب التموين من اجل توفير الوقت والجهد وسهولة دراسة التظلم من قبل الموظفين ولن يتم النظر إلى أي تظلم في مكاتب التموين .

ومن الجدير بالذكر أن يتم تقديم التظلم على موقع دعم مصر وهو الموقع الرسمي لوزارة التموين خلال 15 يوم من أعلان أسماء البطاقات التموينية التي تم حذفها ، ويتم النظر في التظلم وسوف يتم إرسال رسالة لصاحب البطاقة.

خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين:

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر

كتابة بيانات صاحب البطاقة المحذوفة “الاسم وبطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية”

وسوف يتم فتح شاشة تقديم طلب التظلم وتتضمن التعديل أو التحديث

ملء كافة بيانات التظلم

تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع التظلم وهي “صورة البطاقة التموينية ، الرقم السري ، صورة بطاقة الرقم القومي ، صورة شهادة الميلاد ، وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة ، أيصال كهرباء حديث باسم المتظلم صاحب البطاقة .

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