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خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

بواسطة عزت محمد
خطوات حجز تذاكر خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي

من الفاعليات الهامة التي تقام في مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب وهو من الأحداث الهامة للأدباء والمثقفين والكتاب وأصحاب دور النشر في مصر والعالم العربي، وتم تحديد منصة رقمية خاصة بمعرض الكتاب لحجز التذاكر التي تم الإعلان عن مجانيتها مع تحديد أعداد الزائرين اليومي سوف نتعرف على خطوات حجز التذكرة وأهم المعلومات الخاصة بمعرض الكتاب لهذا العام وسط الإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة والتي تطبقها وزارة الصحة.

1 حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب
2 موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب

حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب

يتم حجز تذاكر معرض الكتاب من خلال المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الثقافة للحضور إلى المعرض وفاعلياته التي تستمر من يوم 30 يونيو وحتى الخامس عشر من شهر يوليو ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:

  • التوجه إلى منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب الإلكترونية.
  • الضغط على احصل على التذكرة الآن والانتقال إلى كتابة البيانات.
  • تحديد التاريخ من القائمة من واحد غلى خمسة عشر.
  • إدخال المعلومات الأساسية من اسم المشتري واسم العائلة.
  • إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الواتس آب.
  • اختيار كلمة مرور، وإدخال رقم الهوية.
  • تحديد الجنس والعمر والبلد. والضغط على احصل على التذكرة الآن.
  • يتم إرسال التذكرة على الواتس آب ويمكن طباعتها أو إظهاراها للمسؤول على الهاتف.
حجز تذاكر معرض القاهرة
خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب

  1. يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 30 يونيو ويبدأ فتح الأبواب للجمهور من يوم 1 يوليو 2021.
  2. يستمر الفاعليات الخاصة بالمعرض حتى يوم الخامس عشر من شهر يوليو 2021.
  3. يتم توفير خطوط لنقل المواطنين من عدة جهات من القاهرة وتبلغ الخطوط  11 خط أتوبيس نقل عام و115 سيارة.
  4. تم تحديد العدد اليومي بحوالي 100 ألف مشارك في فاعليات المعرض.
  5. تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنها ارتداء الكمامة والتباعد.
عزت محمد

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