خطوات حجز قطعة أرض تابعة لوزارة الإسكان بنظام الحجز آون لاين

تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى توفير احتياجات المواطنين من كل الفئات للسكن المناسب والملائم ، فالفئات الأقل دخلاً والأولي بالرعاية طرحت لهم وزارة الإسكان وحدات سكنية بنظام الإيجار المؤقت، ولفئة محدودي الدخل سعت وزارة الإسكان إلى توفير احتياجاتهم من الوحدات السكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي.

أما بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل والأعلى دخلاً فقد طرحت لهم المشروعات السكنية التي تناسب تلك الفئات مثل مشروع سكن مصر والإسكان المتوسط.

كما سعت وزارة الإسكان من خلال إعلاناتها المختلفة إلى طرح أراضي سكنية بنظام الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز والأكثر تميزاً ، للمواطنين الراغبين في بناء وحداتهم السكنية بأنفسهم.

ومؤخراً فقد أعلنت وزارة الإسكان عن طرح نحو 1091 قطعة أرض إسكان متميز في 13 مدينة بالإضافة إلى 891 قطعة أرض أكثر تميزاً وذلك بنظام الحجز أون لاين، وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة ما بين 450 متر وحتى 1200 متر.

خطوات حجز قطعة أرض بنظام الحجز أون لاين:-

يقوم المواطن الراغب في حجز قطعة أرض الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز قطع الأراضي بالضغط هنا

وقد طرحت وزارة الإسكان كراسات شروط حجز الأراضي على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يبلغ مقدم حجز الأراضي المميزة نحو 100 ألف جنيه ، و350 ألف جنيه للأراضي الأكثر تميزاً، ويمكن تقسيط ثمن الأرض على ثلاث سنوات وأول قسط يتم سداده بعد عام من استلام الأرض.

المدن المطروح بها الأراضي السكنية :-

6 أكتوبر، القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة.

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