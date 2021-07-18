خطوات ورابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للاستفادة من اعفاءات الجمارك

يتمتع المعاقين بمرض معين بإمتيازات الاعفاءات من الجمارك الخاصة بالسيارات. ويتولى موقع المجالس الطبية المتخصصة حجز الموعد المعني بإعتماد توقيع الكشف الطبي كخطوة أولية للاستفادة من القانون رقم 10 لسنة 2018.

تم نشر تعليمات والشروط لإصدار حجز موعد، يتم على موقع المجالس الطبيية المتخصصة، وتوضيح المستندات التي يجب توفرها. ويقع على الراغب بالاستفادة من قانون اعفاءات السيارات المجهزة من الجمارك في جمهورية مصر توفير المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي غير منتهية الصلاحية

عدد 2 من الصور الشخصية

صورة المؤهل الدراسي ان وجد

تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الاعاقة

أما تعليمات الحجر واهم الشروط للاستفادة من القانون الحكومي رقم 8 لعام 2018، ان يقوم المستفيد بالعمل على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الإجتماعي، فهي الأساس، واما باقي الخطوات المرتبطة بالحجز بشكل اونلاين هي:

خطوات ورابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك