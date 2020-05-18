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خطوات وشروط تقديم طلب بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين من خلال رابط موقع دعم مصر tamwin

بواسطة دنيا محمد

نقدم لكم كيفية استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو بدل تالف من خلال موقع دعم مصر tamwin الرسمي، وقد قرر الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في منتصف شهر مارس عن استخراجهم إلكترونيا بدلا من الذهاب إلي مكاتب التموين، مع الإيفاق المؤقت للبطاقات الجديدة وعملية الفصل الجماعي وكذلك التحويل من محافظة إلي أخري، وتقدم لكم رابط تقديم طلب لبطاقة بدل فاقد أو تالف بالخطوات حيث يتم إرسال رسالة علي الهاتف لصاحب البطاقة بالموافقة علي طلبه الذي قدمه، علما بأن من المقرر استلام البطاقة بعد انتهاء أزمة كورونا من خلال مكتب التموين.

موقع دعم مصر tamwin

ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الوزارة وتقدم الحكومة الدعم إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقدار 89 مليار جنيه تم تقسيمها علي 38 مليار للسلع التموينية و51 مليار لدعم الخبز، وتلبية احتياجات نحو 71 مليون مواطن يستفيدوا من الدعم المقدم بقيمة 51 مليار للخبز و64 مليون و 400 ألف من التموين، مع تقديم دعم لكل فرد بقيمة 50 جنيه لأول أربعة أفراد وباقي الأفراد 25 جنيه، ويحصلوا من خلالها علي السلع الغذائية بالإضافة إلي 150 رغيف خبز شهريا بسعر 5 قروش للرغيف.

  • يمكنكم الدخول علي موقع دعم مصر الإلكتروني والضغط علي تقديم طلب بدل فاقا / تالف.
  • وبعد ذلك القيام بتسجيل بيانات البطاقة المطلوبة وهي ( رقم البطاقة التموينية، المحافظة التابع لها، والإجابة علي الأسئلة).
  • كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد المقيدين في البطاقة.
  • واستكمال باقي إجراءات تقديم الطلب.
  • ويتم حذف المتوفين من البطاقة إلكترونيا بدلا من الذهاب لمكتب التموين.
دنيا محمد

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