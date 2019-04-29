خطوات وطريقة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2019 | والوزارة تُحذر من عدم الحضور وتؤكد ليس كدور مارس

المنظومة الجديدة للامتحانات بمصر، تبنتها وزارة التربية والتعليم الفني وفق رؤية تطوير شاملة تهدف في المقام الأول للانتقال من منظومة التعليم القائمة على الحفظ والتكرار، إلى منظومة جديدة كلياً قائمة على الإبداع والابتكار، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل مُفصل اليوم خطوات أداء طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان الإلكتروني دور مايو 2019 .

ورافق إعلان الوزارة خطوات وطريقة أداء الامتحان الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة تحذير هام من تهاون الطلاب في الحضور لهذا الامتحان لأنه امتحان إجباري الحضور ومن لا يحضره يتعرض للرسوب، فهو ليس كامتحان دور مارس السابق اختياري، ونحن بالسطور التالية سوف نوضح طريقة وخطوات أداء الامتحان الالكتروني كما أعلن عنه من الوزارة .

طريقة وخطوات الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي دور مايو

حيث ذكرت وزارة التربية والتعليم بمصر رسمياً، الخطوات التي سوف يتبعها الطالب وفق آلياتٍ مُحددة لأداء امتحان دور مايو 2019 الإلكتروني، والتي تمثلت في :

الدخول لمنصة الامتحان الالكترونية من خلال اسم ورقم سري سوف يحصل عليه الطالب من المدرسة .

بعدها يضغط على أيقونة ” ابدأ ” ومن هنا يبدأ الامتحان بعد إدخال الاسم والرقم السري .

سوف يظهر توقيت خاص بالامتحان من بدايته لنهايته ليتعرف الطالب على الوقت المتبقي .

سوف يتوافر للطالب على الشاشة كافة أدوات التنسيق الخاصة بالإجابة .

سوف يحتاج الطالب لاستخدام القلم الالكتروني والمفاتيح ببعض أنواع الأسئلة التي قد تطلب كتابة أو رسم أو اختيار متعدد .

سوف يظهر لطالب عدد 2 رسالة الأولى قبل نهاية الامتحان ب 10 دقائق والثانية قبل نهايته بدقيقتين وبعده عندما ينقضي الوقت ينغلق الامتحان بشكل تلقائي حافظاً إجابة الطالب .

إذا ضغط الطالب على اختيار إنهاء الامتحان ” لن يتمكن من العودة له مرة أخرى ” لذا كن حذراً .

ولقد أشارت وزارة التربية والتعليم بمصر، أن هذا العام 2019 سوف يؤدي 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوي فقط، الامتحان الإلكتروني المقرر له بدور مايو، والذي كما أسلفنا واجب الحضور وإلا يُعد الطالب راسب .

← إقرأ أيضاً: