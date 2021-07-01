خطوة بخطوة..كيفية حساب فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة

الزيادة الجديدة للكهرباء، تعد من أكثر الموضوعات بحثًا علي محركات البحث المختلفة، في اليومين الماضيين، ذلك بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن بدأ تطبيق الزيادة الجديدة علي شرائح الكهرباء والطاقة المتجدة، من أول يوليو الماضي، ليتم احتسابها علي فاتورة شهر أغسطس، في إطار خطة الحكومة بشأن رفع الدعم عن مصادر الطاقة بشكل تدريجيي حتي 2025، وهو ما دفع الكثيرين للاهتمام بكيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة، وهو ما نعرضه خطوة بخطوة في السطور التالية.

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكتروني، خدمة معرفة وحساب قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة، التي تم اعتمادها بداية من العام المالي الجديد 2020/2021، بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة للغاية.

حساب قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

الدخول علي الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. بعدها نقوم باختيار “كيفية حساب الفاتورة”. بعد ذلك نضغط علي “حساب كمية الاستهلاك” ونختار منها : منزلي أو تجاري، حسب العداد الذي تريد الإستفسار عن قيمته. ثم ندخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، والتي كالآتي:قراءة العداد الحالي وقيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة. ثم نضغط علي “احسب الفاتورة”، لتظهر لنا علي الفور قيمة الفاتورة بعد الزيادة الجديدة.

شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ولحساب قيمة شرائح الكهرباء الـ 7، للفاتورة المنزلي بعد تطبيق الزيادة الجديدة، فعليك باتباع الخطوات الآتية:

الشريحة الأولي:

من صفر لـ 50 كيلو وات، علي أن تكون حساب تلك الشريحة 25 جنيهًا وسعر الكليو وات 48 قرشًا، وذلك بضرب 50 كيلو في سعر الكيلو وات الواحد (48 قرشًا) بالإضافة إلى 1 جنية مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثانية:

من 50 لـ 100 كيلو وات/ساعة، علي أن تكون حساب تلك الشريحة 55 جنيهًا، وسعر الكيلو وات 58 قرشًا، وذلك بضرب الـ 50 كيلو مرتين، مرة في 48 قرشًا (سعر الوات في الشريحة الأولي) ومرة في 58 قرشًا (سعر الوات في الشريحة الثانية)، لنضيف عليهم 2 جنية مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة:

من صفر لـ 200 كيلو وات/ساعة، علي أن تكون حساب تلك الشريحة 165 جنيهًا، بينما سعر الكيلو وات يبلغ 77 قرشًا، وذلك بضرب الـ 200 كيلو وات في سعر كيلو وات الواحد (77 قرشًا)، يضاف إليها 11 جنية خدمة عملاء.

الشريحة الرابعة:

من 201 لـ 350 كيلو وات/ساعة، علي أن تكون حساب تلك الشريحة 324 جنيهًا،و سعر الكليو وات بـ 106 قرشًا.

الشريحة الخامسة:

من 351 إلى 650 كيلو وات/ساعة، علي أن تكون حساب تلك الشريحة 712 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكيلو وات بتلك الشريحة 128 قرشًا.

أما الشريحة السابعة:

فهي لا تحصل علي أي دعم، حيث يتم حساب الكليو وات فيها بـ 145 قرشًا.