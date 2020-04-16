خطوة بخطوة وأنت في البيت.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020

يبحث العديد من المواطنين في مصر في الوقت الحالي عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من خلال التواجد في المنزل في ظل تطبيق حظر التجوال، والعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي جعلت المواطنين يمكثون في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وذلك في ظل انتشار الفيروس بشكل واضح داخل مصر في الفترة الماضية.

وتحولت معظم الهيئات والشركات العامة والخاصة إلى الطرق الإلكترونية من خلال توفير الطرق الإلكترونية لعملائها من أجل التعامل من المنزل مع كافة الخدمات في ظل توجه الدولة إلى الحد من فيروس كورونا من خلال منع أي ازدحام أو تجمعات خلال الفترة المقبلة، مناشدين المواطنين بضرورة البقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة لعدم نقل العدوى بين المواطنين.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والتي يمكن من خلال ذلك الرابط الدخول وتستعلم عن المبلغ المستحق عليك لشهر أبريل حتى تلك اللحظة من منزلك بدون الذهاب إلى أي فروع، وإليكم الرابط: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ونقدم لكم من خلال موقع “كلمة” خطوة بخطوة طريقة الدخول والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل هذا العام، وذلك في ظل توجه المواطنين للبقاء في المنزل والتعامل بشكل إلكتروني، وإليكم الخطوات: