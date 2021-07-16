خطير.. رقم 666 يتصدر التريند وتحذيرات من كتابته على جوجل أو حتى البحث عنه

بواسطة إسلام عوض
رقم 666 يتصدر التريند وتحذيرات من كتابته على جوجل

“3 ستات” رقم 666 يتصدر التريند على جوجل، وغير معلوم عن سبب البحث عن هذا الرقم الآن بالتحديد، حيث أن أي واقعة أو أي موضوع يتصدر البحث لابد وأن يكون له سبب وهناك شيئ وراءه كواقعة أو حادثة معينة أدت إلى بحث المواطنين عنه، ولكن مع رقم 666 فإن سبب البحث عنه الآن بالذات غير معلوم.

1 رقم 666 يتصدر التريند وتحذيرات من كتابته على جوجل
2 666 في الطقوس اليهودية
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رقم 666 يتصدر التريند وتحذيرات من كتابته على جوجل

ولكن وعلى أي حال فهناك أرقام لا يجب عليك البحث عنها أو الدخول في تفاصيلها، لأنها تشير إلى أشياء خطيرة أو لأنها البحث عن هذا الرقم بالتحديد هو خطر على بياناتك الخاصة والشخصية.

فهذا الرقم 666 يعود إلى زمن قديم منذ مئات السنين وليس وليد اليوم، فقد تم ربط هذا الرقم منذ عهدقديم وبين الشيطان،بل إن النصوص اليونانية القديمة تشير إلى أن هذا الرقم محرماً من أكثر من 2000 سنة، ولا ينبغي الإشارة إليه او البحث عنه في جوجل لأنه رمز الشيطان، ويمثل كل شرور هذه الدنيا.

666 في الطقوس اليهودية

وفي الإنجيل فإن رقم رقم “3 ستات” يشير أو يرمز إلى الوحش، ومع مرور الزمن ارتبط بالشيطان، ولذلك فإن عبدة الشيطان يستخدمون هذا الرقم في طقوسهم، أما عند اليهود فإن رقمة 666 يشير أو يزمز إلى كمال الخلق، ووفق المعتقدات اليهودية فإن هذا العالم تم خلقه في ستة أيام من 6 اتجاهات وهي الشرق والغرب والشمال والجنوب وأعلى وأسفل.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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