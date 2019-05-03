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خلفيات رمضان..شاهد خلفيات جديدة ومبتكرة

كتب إيهاب شوقي آخر تحديث

مع حلول شهر رمضان المبارك يحرص الكثيرون على اقتناء صور خلفيات رمضان تبركا بالشهر الكريم، وكذلك لتبادل التهاني مع الأصدقاء والأقارب، كما يحرص العديد من مستخدمي وسائل التواصل على الاحتفال بالشهر الكريم بتغيير صورهم الشخصية واستبدالها بصور خلفيات رمضان، والبعض يقوم بطباعة هذه الخلفيات واستخدامها في الزينة، سواء كلوح فنية لتزيين الحوائط، أو باستخدامها لتزيين بعض الأعمال الفنية التي يشتهر بها شهر رمضان مثل الفوانيس وغيرها.

صور خلفيات رمضان

وتجنبا للتكرار حاولنا التنقيب جيدا للحصول على خلفيات جديدة ومبتكرة، وقد جمعنا لكم هذه الخلفيات ونتمنى أن تنال إعجابكم وثقتكم:

رمضان 2019
خلفيات رمضان

 

رمضان 2019
خلفيات رمضان

 

رمضان 2019
خلفيات رمضان

 

رمضان 2019
خلفيات رمضان

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عن الكاتب

إيهاب شوقي

كاتب صحفي يعمل بعدة مواقع مصرية وعربية

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