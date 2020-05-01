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“خلى بالكم الصيف بدأ”.. الأرصاد تعلن عن حالة طقس السبت

بواسطة أمين إبراهيم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس حالة الطقس غدًا، موضحة أنه سيسود طقس غدًا السبت مائل للحرارة خلال فترات النهار مائل للبرودة ليلًا، وتتكون الشبورة والشوائب خلال الصباح، والرياح معتدلة على أغلب المناطق، بينما ستنشط الرياح أحيانًا على عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بمحافظات الصعيد

أما عن حالة الطقس بمحافظات الصعيد، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة عالية خلال فترات النهار لطيف ليلًا، كما ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إضافة إلى وجود الشبورة المائية في الصباح، بينما ستكون حالة الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، معتدلة خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، ولكنها ستنشط غربا وعلى وسط سيناء، في حين سيكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة على عدد من المناطق.

أما عن حالة الرياح بالبحرالمتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، حيث سيتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، في حين ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين .

درجات الحرارة المتوقعة السبت على البلاد

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس غدًا السبت، فقد جاءت على النحو التالي:

  • الوجه البحري والقاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.
  • السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.
  • جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.
  • شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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