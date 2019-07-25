“دابسي” المنافس الأقوى لشركة اوبر

تنطلق شركة دابسي خلال شهر أغسطس القادم بعد أن أثارت الجدل حول امتلاك الجيش الشركة حيث كانت بداية الشركة قوية وغريبة بعض الشيء حيث ظهرت بإعلانات غامضة على الطرق المصرية بأنها ستوفر النقل عن طريق السيارات واليخوت والطائرات وهو أمر جديد على ساحة النقل الذكي عبر المحمول .

ولكن نفت القوات المسلحة علاقتها بشركة دابسي الناشئة في سوق النقل عبر المحمول، وغابت الشركة عن الأضواء بعض الشيء لتعود من جديد بقيادة المتحدث العسكري السابق العقيد “محمد سمير” لتثير الكثير من الجدل التي انتهت باستقالة محمد سمير وتنحيه عن العمل في شركة دابسي.

وبدأت شركة دابسي في تعين الوكلاء الخاصين بالشركة وذلك للتعاقد مع أصحاب السيارات الراغبين في العمل مع الشركة وذلك حيث اجتمعت الشركة مع الكثير من الوكلاء في مؤتمر القاهرة للاتفاق على ضوابط الشركة وناقشوا الكثير من المشكلات التي يعاني منها كباتن الشركات الأخرى، وهنا عدد كبير من الفروق بين شركة دابسي واوبر ويمكنكم التسجيل عن طريق الوكلاء المعتمدون للشركة.

وتضمنت الحلول تأمينات ووضع مرتب 5000 جنيه لكل 400 رحلة، 2000 جنيه لكل 200 رحلة اعترض البعض على أن عدد الرحلات ضخم بالنسبة لشركة ناشئة وجديدة في السوق المصري ويجب تشجيع الكباتن على العمل مع الشركة لترد الشركة بأنها ستضع عدد كبير من المكافأت للكباتن وستحل مشكلاتهم .

التسجيل في دابسي

وتم فتح باب التسجيل في دابسي عن طريق موقع الشركة وكذلك عن طريق الوكلاء ويمكنكم التسجيل في دابسي عن طريق تسجيل الاسم ورقم الهاتف ونوع السيارة وسنة التصنيع وسيتم الاتصال بكم من أحد المسئولين لتسليم فيزا الشركة يمكنكم التسجيل من هنا .

وينتظر الجميع انطلاق الشركة في شهر أغسطس حيث يتم التجهيز لانطلاقة قوية للشركة لتكون من أقوى الشركات في سوق النقل الذكي خاصة بعد استحواذ اوبر على شركة كريم .