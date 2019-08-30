دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر المحرم وتُعلن السبت رأس السنة الهجرية 1441

أعلنت دار الإفتاء المصرية بأنها قامت باستطلاع هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية اليوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، الموافق 30 من أغسطس لعام 2019 ميلادية وذلك عقب غروب شمس اليوم من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأفادت دار الإفتاء المصرية بأن تحقق لها شرعياً من خلال الرؤية البصرية والشرعية الصحيحة رؤية هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية وثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة، وقد توافقت الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية التى أكدت بأن يوم الجمعة هو آخر أيام شهر ذي الحجة من عام 1440 هجرية.

وبناء على الرؤية الشرعية لهلال شهر المحرم، وثبوت رؤيته بالعين المجردة فقد قررت دار الإفتاء المصرية بأن يوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2019 ميلادية هو أول أيام العام الهجري الجديد وغرة شهر المحرم لعام 1441 هجرية وبالتالى فإن عيد رأس السنة الهجرية سيوافق غداً السبت.

وبناء على ما جاء فى بيان دار الإفتاء المصري فإن إجازة رأس السنة الهجرية ستوافق غداً السبت وليس الأحد وبالتالى فإن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر هو يوم عمل عادي بجميع الهيئات والمصالح الحكومية حيث جاء فى قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية بأنها ستكون بناء على رؤية الهلال إذا كانت رأس السنة يوم السبت فإن الإجازة ستكون يوم السبت، وإذا كانت رأس السنة يوم الأحد فإن الإجازة ستكون يوم الأحد.

وقد تقدمت دار الإفتاء المصرية بالتهنئة لجميع أفراد الشعب المصري، وقامت بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنت له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة لجميع الشعوب العربية والإسلامية داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.