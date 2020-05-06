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دار الإفتاء المصرية تكشف المبلغ المحدد لزكاة الفطر هذا العام.. تعرف على التفاصيل

بواسطة عبدالرحمن خالد
الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن المبلغ المحدد لزكاة الفطر هذا العام في ظل ما تواجهه مصر من أزمة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” وتأثيره على الظروف المحيطة بالبلاد وبيئة العمل حيث أدى ذلك الفيروس إلى جلوس قطاع كبير من المواطنين في المنازل وتعطل أعمالهم فضلا عن تعطل قطاع كبير من العاملين في القطاع الخاص.

وكان قطاع كبير من المسلمين في جمهورية مصر العربية يتساءلون عن المبلغ المحدد لزكاة الفطر هذا العام منتظرين رد دار الإفتاء المصرية المنوطة بإعلان المبلغ الخاص بالزكاة كل عام وهو ما أعلنت عنه الدار بالفعل من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وسط تفاعلات كبيرة من المسلمين مع ما نُشر على الصفحة.

تعرف على المبلغ المحدد لزكاة الفطر

ونشرت صفحة دار الإفتاء المصرية من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تدوينة أعلنت من خلالها المبلغ المحدد للزكاة هذا العام والتي أقرت بأنه 15 جنيه فقط على كل مسلم مع إمكانية الزيادة لكل شخص قادر على ذلك، مشيرة إلى أن الزكاة يجوز إخراجها من أول أيام شهر رمضان ومستمرة حتى نهاية الشهر الكريم.

زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى ويستحب للقادرين الزيادة على هذا المبلغ ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان

Gepostet von ‎دار الإفتاء المصرية‎ am Mittwoch, 6. Mai 2020

وجاءت تدوينة دار الإفتاء المصرية من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كالآتي: “زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى ويستحب للقادرين الزيادة على هذا المبلغ ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان”.

عبدالرحمن خالد
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