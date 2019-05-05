دار الإفتاء المصرية..غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية على لسان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ان يوم غدٍ الإثنين سيكون أول ايام شهر رمضان المبارك من الشنة الهجرية 1440 الموافق السادس من شهر مايو 2019.

وهذا نص يبان دار الإفتاء:

“استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاحد التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاءِ المصرية أن يومَ غدا الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا.