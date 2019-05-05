دار الإفتاء تعلن رسمياً بأن غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم

أعلن دار الإفتاء المصرية رسمياً بأن غداً الاثنين الموافق 6 أبريل 2019 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية، حيث أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية نتيجة رؤية الهلال لشهر رمضان المبارك وذلك من خلال بيان رسمي ألقاه فضيلته منذ قليل فى احتفالية أقامتها دار الإفتاء المصرية برئية هلال شهر رمضان وحضرها محافظ القاهرة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بيان دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان 1440 هجرية

وقد جاء فى البيان الرسمي صدر عن دار الإفتاء المصرية ما يلي :

“استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا”.

وبهذه المناسبة تقدم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بالتهنئة للشعب المصري العظيم، ولرئيس الجمهورية، ولجميع الدول العربية والإسلامية داعياً المولى عز وجل بأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير والسعادة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت بأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن استطلاع هلال شهر رمضان من خلال اللجان الشرعية التابعة وكذلك استطلاع هلال جميع الشهور العربية ويكون ذلك فى اليوم التاسع والعشرين من كل شهر من الشهور العربية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن أيضاً عن استطلاع هلال شهر رمضان قبل غروب شمس اليوم الأحد من حلوان، حيث صرح مدير معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد الدكتور أسامة رحومة بأنه تم رصد هلال شهر رمضان الكريم قبل غروب شمس اليوم وقد تم حساب فترة مكوث القمر اليوم بالقاهرة عقب غروب الشمس بـ 33 دقيقة، وأن غداً الاثنين هو غرة شهر رمضان الكريم.