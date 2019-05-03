دار الإفتاء تنشر كتاباً عن الصيام

بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ / 2019 م أصدرت دار الإفتاء المصرية كتاباً شاملاً عن الصيام , حيث نشرته الدار في نسخة اليكترونية مجانية متاحة للجميع , حيث يمكن تحميل الكتاب كاملاً بصيغة pdf على اجهزة الكمبيوتر والتابلت والموبايل ليكون مرجع شامل لكل مسلم حول عبادة الصوم .
مقدمة الكتاب كانت بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية .
يتناول الكتاب فرضية الصيام وعن شهر رمضان ونزول القرآن فيه وابواب الخير وليلة , وعن فضائل الصوم وتعريفه وأحكامه وحكمته .
ويتناول الكتاب ايضاً صحة ومبطلات الصوت , وماهية الأعذار المبيحة للفطر وحكم الافطار من غير عذر والكفار , وعن مستحبات وكروهات الصوت ومراتب الناس في الصوم.
ثم يتناول الكتاب الطاعات خال شالهر الكريم بجانب الصيام من طاعات مختلفة مثل مدارسة القرآن وتلاونه وختمه وقيام الليل وصلاة التراوح والتهجد .
ثم يتناول الكتاب فضل تفطير الصائم والصدقة والاعتكاف وإحياء ليلة القدر.
ثم هناك باب خصص للفتاوي المتعلقة بالصوم مثل صول مرضى السكر والتقبيل والجماع بين الزوجين , وحكم الشرع في صلاة التراويح ومدى صحة صلاتها في المنزل , ثم فتاوى المتعلقة بالمفطرات وما يفسد الصوم .
وهناك جزء مخصص بالكتاب للمرأة لبعض الامور المتعلقة بالتلقيح المجهري ودم الحيض وغيرها.
ثم يتناول الجزء الأخير من الكتاب أحكام صدقة الفطر وأحكام عيد الفطر ثم صيام الست من شوال.
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