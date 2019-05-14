دار الإفتاء تُحدد مقدار زكاة الفطر بحد أدني 13 جنيهاً عن الفرد وتُجيز إخراجها مالاً

حددت دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية مقدار زكاة الفطر عن شهر رمضان 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية بمقدار 13 جنيهاً مصرياً كحد أدني عن الفرد الواحد، وتركت الحرية للمواطنين زيادة قيمة زكاة الفطر ولكنها حددت الحد الأدني الواجب إخراجه عن كل فرد من أفراد الأسرة.

وأكدت دار الإتاء المصرية بأن مقدار زكاة الفطر هو صاع من غالب قوت البلد، ولا يجزي من يُخرج زكاة الفطر أقل من ذلك، ولما كان الغالب على قوت أهل مصر هو القمح أو الدقيق، فإن زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلو من الحبوب عن كل فرد وذلك بحسب أقل أنواع الحبوب فى السعر وهو القمح، ومن يزيد عن ذلك فإنه يُثاب على ذلك.

أما فيما يخص التساؤل عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً نقدياً، فقد أجابت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر مالاً وذلك تيسيراً على الناس وسداداً لحاجتهم بأعتبارهم أكثر دراية ومعرفة باحتياجاتهم الشخصية، وحتى لا يتم إرهاق مُستحق الزكاة فى بيع الحبوب واستبدالها بالنقد حتى يكفى حاجته.

موعد زكاة الفطر وتوقيتها

أما عن موعد وتوقيت إخراج زكاة الفطر فإن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر خلال شهر رمضان الكريم بالكامل، ويُستحب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ويُكره تأخيرها عن صلاة العيد.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية على بأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعن من يلتزم بنفقته من أولاده الصغار والكبار الذين هم تحت ولايته، وعن زوجته، وعن والديه الفقيرين، وتصرف زكاة الفطر على فقراء المسلمين ممن لا تجب على دافع الزكاة نفقتهم.