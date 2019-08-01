دار الإفتاء تُعلن موعد عيد الأضحى 2019 وتاريخ وقفة عرفات وأول أيام ذي الحجة

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي لها الآن، عن نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال ذي الحجة 1440 الموافق 2019، وعليه تم تحديد موعد أول أيام عبد الأضحى المبارك 2019 وتاريخ وقفة عرفات، حيث تم مساء اليوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 الموافق 1 أغسطس 2019 استطلاع وتحري هلال شهر ذي الحجة في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، وهذا وتتوافق الدول العربية مع السعودية في تحديد موعد بداية ذي الحجة، ليكون موعد وقفة عرفات واحد في كل الدول.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2019 في مصر

قال بيان دار الإفتاء المصرية بخصوص استطلاع هلال ذي الحجة، أن المحكمة العليا السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 مساء اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وأن غدا الجمعة 2 أغسطس 2019 هو أول أيام ذي الحجة 1440، وأضاف بيان دار الإفتاء “وعليه يكون أول ذي الحجة في مصر هو غدا الجمعة 2 أغسطس، ويكون موعد وقفة عرفات هو يوم السبت 10 أغسطس، ويكون موعد أول أيام عيد الأضحى في مصر والسعودية هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019”.

هذا وتعتبر الليالي العشرة الأولى من شهر ذي الحجة من الأيام العظيمة والكريمة، والأعمال الصالحة خلال تلك الأيام محببة إلى الله عز وجل، وثواب الأعمال الصالحة خلال تلك الأيام عظيم جدا، ومن أفضل الأعمال الصالحة بالطبع هي “الصوم”، ومن أدلة فضل تلك الأيام الكريمة قوله تعالى “والفجر وليال عشر”، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.