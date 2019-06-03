دار الإفتاء المصرية تعلن بشكل نهائي موعد عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الآن أنه تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الإثنين ما يعني أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

الأربعاء أول أيام العيد

وقال الدكتور شوقي مفتي الجمهورية، في بيانها، «إنه تعذر ثبوت رؤية هلال شوال بعد غروب شمس اليوم الاثنين، بعد رصد اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية، وعليه فإن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجرية».

متابعة هلال شوال عقب العشاء

يذكر أن نشرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية خبرا عاجلا عن متابعة رؤية هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، وبالفعل تمت المتابعة، ونشرت دار الإفتاء رسميا أن عيد الفطر وغرة شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري. وكل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير.