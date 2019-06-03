دار الافتاء المصرية| نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر ورؤية الهلال

أكدت دار الافتاء المصرية أنها الجهة الوحيدة المنوطة في تحديد موعد عيد الفطر وغير مسموح لأحد أن يطالع الهلال وأن يتحدث عن موعد عيد الفطر وتم التنبيه مسبقا عن ذلك الأمر، وأوضحت دار الافتاء المصرية في بيان الاثنين 29 رمضان أن لجانها الشرعية والعلمية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب الشمس لتحديد موعد عيد الفطر.

موعد عيد الفطر

أكدت دار الافتاء المصرية أن عيد الفطر المبارك رسميا يوم الأربعاء الموافق 5/6/2019 وأن الثلاثاء 30 رمضان هو المتمم لشهر رمضان أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال ومخالفة توقعات معهد الفلك.

تحذيرات دار الافتاء

حذرت دار الافتاء المصرية جميع وسائل الاعلام من نشر معلومات خاطئة عن موعد عيد الفطر وضرورة تحري الدقة عما ينشر حول موعد أول أيام عيد الفطر وذلك بعد الاعلان الرسمي لدار الافتاء المصرية أن الاربعاء 5 يونيو هو أول أيام شهر شوال.

موعد صلاة عيد الفطر

ننشر لكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية:

الجيزة 5:19

الإسكندرية 5:21

بورسعيد 5:12

السويس 5:14

العريش 5:06

طور سيناء 5:13

سانت كاترين 5:11

طابا 5:06

شرم الشيخ 5:12

دمنهور 5:20

طنطا 5:18

المنصورة 5:16

الزقازيق 5:17

بنها 5:18

شبين الكوم 5:19

كفر الشيخ 5:18

الفيوم 5:22

بنى سويف 5:21

المنيا 5:25

أسيوط 5:25

سوهاج 5:25

قنا 5:22

أسوان 5:25

أبو سمبل 5:34

مرسى مطروح 5:32

الغردقة 5:15

الخارجة 5:33

الإسماعيلية 5:13

دمياط 5:13

السلوم 5:40

نويبع 5:08

حلايب 5:14

شلاتين 5:16