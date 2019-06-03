دار الافتاء مصر استطلاع رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت دار الافتاء مصر نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1440، وأول أيام عيد الفطر المبارك، عبر استطلاع رؤية هلال العيد من خلال اللجان الشرعية الموجودة بعدة مناطق ومدن مصرية، بعد تحديد البحوث الفلكية والحسابات أن المتمم لشهر رمضان هو الثلاثاء، ووفق التعاليم النبوية فتم إجراء الاستطلاع لرؤية هلال الشهر العربي عبر الرؤيا بالعين المجردة أو أجهزة الرؤيا البصرية.

دار الافتاء المصرية تعذر رؤية هلال شوال

أعلنت دار الافتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال المبارك 1440، وذلك من خلال لجان الرؤيا الشرعية التي قامت بتحري واستطلاع رؤية هلال شهر شوال 1440 عقب غروب شمس اليوم الإثنين 29 رمضان، وعليع تعلن دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440، وان يوم غدا الثلاثاء الموافق 3-6-2019 هو المتمم لشهر رمضان الموافق 30 رمضان 1440، وان اول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، سيوافق يوم الأربعاء الموافق 5-6-2019، وسنرفق لكم بعد قليل نص بيان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الذي نقلته القناة المصرية الاولي ووسائل الإعلام المصرية.

السعودية والإمارات تعلن ثبوت رؤية هلال شوال

أعلنت المحكمة العليا في السعودية ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440، وان الثلاثاء الموافق 4-6-2019، هو أو أيام عيد الفطر في المملكة، وهو نفس البيان الذي صدر عن الجهات الشرعية في الغمارات نحو ثبوت رؤية الهلال لعيد الفطر المبارك.