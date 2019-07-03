درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الاربعاء.. وتوقعات الأرصاد الجوية لطقس مصر خلال 3 أيام قادمة

أفصحت هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأولى من اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، تنبؤات حالة الجو لفترة ممتدة تصل إلى ثلاثة أيام “72 ساعة” مقبلة على أنحاء البلاد المتفرقة، أثناء الفترة من 3 حتى 5 شهر يوليو القائم.

ويسود أحوال جوية متوسط على السواحل التي بالشمال، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حاد السخونة في جنوب البلاد نهارًا لطيف في الليل استنادا لتوقعات الخبراء.

أما بالنسبة للشبورة المائية فتقل الرؤية صبيحة على أنحاء من في شمال البلاد، كما تبدو السحب المتدنية على شمال البلاد، وتنشط الهواء على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد جنب سيناء، مثلما تنشط على خليج السويس؛ ما يقود إلى اختلال الإبحار بالسفن هنالك.

درجة الحرارة اليوم الأربعاء

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37 25 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29 السواحل الشمالية الغربية 31 23 جنوب سيناء والغردقة 38 29 شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية 31 23 أعالي الصعيد 39 26

درجة الحرارة اليوم الخميس 4 يوليو

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 36 25 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29 السواحل الشمالية الغربية 31 23 جنوب سيناء والغردقة 38 29 شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية 31 23 أعالي الصعيد 38 26

درجة الحرارة اليوم الجمعة 5 يوليو