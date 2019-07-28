درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-7-2019 في مصر ودول العالم العربي والأجنبي

يتنبأ خبراء من هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 28 يوليو 2019م، طقساً يميل إلى الاعتدال على سواحل مصر الشمالية، رطب حار على القاهرة والوجه القبلي إمتدادا حتى شمال الصعيد، وسيكون شديد الحرارة نهاراً على الصعيد جنوباً ولطيف ليلاً.
وتقل الرؤية صباحاً في الشبورة المائية على أجزاء من شمال البلاد، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة على سواحل البلاد الشمالية، والرياح معظمها شمالي غربي مائلة للاعتدال على جنوب سيناء وأجزاء من صعيد مصر وسواحل البلاد الغربية، وتنشط على غرب البحر المتوسط وخليج السويس، مما يسفر عن ذلك اضطرابات الملاحة البحرية.
وأما عن حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الموج يكون من 1 متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وكذلك الأمر ينطبق على حالة البحر المتوسط.
درجات الحرارة اليوم الأحد 28-7-2019
الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 35
دمنهور 25 32
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 31
مطروح 22 30
السلوم 22 32
سيوة 24 36
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 35
العريش 23 32
رفح 23 31
رأس سدر 25 36
نخل 21 36
نويبع 25 35
طابا 28 34
كاترين 20 29
الطور 28 35
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 29 37
مرسى علم 30 37
الفيوم 24 36
بني سويف 23 36
المنيا 24 36
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 26 39
الأقصر 27 40
أسوان 29 42
أبوسمبل 28 42
الوادي الجديد 23 41
شلاتين 26 38
أبو رماد 26 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 28 35
درجات الحرارة اليوم على مدن وعواصم البلاد العربية
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 41
المدينة 28 43
الرياض 27 45
المنامة 32 38
أبو ظبي 34 45
الدوحة 32 37
الكويت 30 44
دمشق 16 36
بيروت 26 31
عمان 17 31
القدس 18 29
غزة 22 30
بغداد 27 44
مسقط 31 35
صنعاء 15 28
الخرطوم 28 41
طرابلس 25 36
تونس 22 34
الجزائر 21 27
الرباط 17 25
نواكشوط 24 27
درجات الحرارة اليوم على مدن وعواصم العالم
الصغرى العظمى
أنقرة 16 34
إسطنبول 20 30
إسلام أباد 24 32
نيودلهي 26 31
جاكرتا 23 33
بكين 25 34
كوالالمبور 24 31
طوكيو 25 30
أثينا 22 34
روما 19 26
باريس 13 24
مدريد 17 31
برلين 20 28
لندن 15 22
مونتريال 20 28
موسكو 10 26
نيويورك 24 32
واشنطن 19 31
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