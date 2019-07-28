درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-7-2019 في مصر ودول العالم العربي والأجنبي

يتنبأ خبراء من هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 28 يوليو 2019م، طقساً يميل إلى الاعتدال على سواحل مصر الشمالية، رطب حار على القاهرة والوجه القبلي إمتدادا حتى شمال الصعيد، وسيكون شديد الحرارة نهاراً على الصعيد جنوباً ولطيف ليلاً.

وتقل الرؤية صباحاً في الشبورة المائية على أجزاء من شمال البلاد، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة على سواحل البلاد الشمالية، والرياح معظمها شمالي غربي مائلة للاعتدال على جنوب سيناء وأجزاء من صعيد مصر وسواحل البلاد الغربية، وتنشط على غرب البحر المتوسط وخليج السويس، مما يسفر عن ذلك اضطرابات الملاحة البحرية.

وأما عن حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الموج يكون من 1 متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وكذلك الأمر ينطبق على حالة البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم الأحد 28-7-2019

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

السلوم 22 32

سيوة 24 36

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 35

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 25 36

نخل 21 36

نويبع 25 35

طابا 28 34

كاترين 20 29

الطور 28 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 29 42

أبوسمبل 28 42

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35

درجات الحرارة اليوم على مدن وعواصم البلاد العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

المدينة 28 43

الرياض 27 45

المنامة 32 38

أبو ظبي 34 45

الدوحة 32 37

الكويت 30 44

دمشق 16 36

بيروت 26 31

عمان 17 31

القدس 18 29

غزة 22 30

بغداد 27 44

مسقط 31 35

صنعاء 15 28

الخرطوم 28 41

طرابلس 25 36

تونس 22 34

الجزائر 21 27

الرباط 17 25

نواكشوط 24 27

درجات الحرارة اليوم على مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 16 34

إسطنبول 20 30

إسلام أباد 24 32

نيودلهي 26 31

جاكرتا 23 33

بكين 25 34

كوالالمبور 24 31

طوكيو 25 30

أثينا 22 34

روما 19 26

باريس 13 24

مدريد 17 31

برلين 20 28

لندن 15 22

مونتريال 20 28

موسكو 10 26

نيويورك 24 32

واشنطن 19 31