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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 على القاهرة ومحافظات الجمهورية

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 على القاهرة ومحافظات الجمهورية

يتنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، جو وسطي على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى في شمال الصعيد حاد الحرارة على في جنوب الصعيد نهارا لطيف بالليل .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق بشمال البلاد، مثلما تبدو السحب الهابطة على شمال البلاد، والرياح أكثريتها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من في جنوب شبه جزيرة سيناء، وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الأنحاء، مثلما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى عدم اتزان الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الابيض المتوسط فيكون خفيف إلى متوسط، وصعود الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يتعلق لحالة البحر الأحمر فكون متوسط إلى غير مستقر وغلاء الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 5 يوليو 2019

المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 24
بلطيم 31 24
الإسكندرية 30 23
مرسى مطروح 30 23
السلوم 31 24
سيوة 38 24
الزقازيق 36 24
دمياط 30 24
دمياط 30 24
الاسماعيلية 36 24
السويس 36 24
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 36 22
نخل 33 19
طابا 34 26
نوبيع 37 28
الطور 34 26
كاترين 33 20
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
المنيا 37 23
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
أسبوط 38 25
سوهاج 38 26
قنا 39 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 28
أبو سمبل 42 28
شلاتين 37 28
الوادي الجديد 40 29
أبو رماد 36 29
حلايب 34 29
رأس حدربة 34 30

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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