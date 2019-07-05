درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 على القاهرة ومحافظات الجمهورية

يتنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، جو وسطي على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى في شمال الصعيد حاد الحرارة على في جنوب الصعيد نهارا لطيف بالليل .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق بشمال البلاد، مثلما تبدو السحب الهابطة على شمال البلاد، والرياح أكثريتها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من في جنوب شبه جزيرة سيناء، وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الأنحاء، مثلما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى عدم اتزان الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الابيض المتوسط فيكون خفيف إلى متوسط، وصعود الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يتعلق لحالة البحر الأحمر فكون متوسط إلى غير مستقر وغلاء الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 5 يوليو 2019