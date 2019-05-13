درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 14 مايو

لا شك ان فصل الصيف بدرجات حرارته المرتفعة يُجبر الناس على البحث الدائم والمستمر فى جميع جميع صفحات الانترنت وجميع مواقع التواصل الاجتماعى ( السوشيال ميديا )، لمعرفة توقعات درجات الحرارة سواء لنفس اليوم أو أيام قليلة قادمة أو لأكثر من ذلك إذا كان الشخص مسافرا فى عمل أو ترفيه ويريد أن يكون على علم ودراية بما سوف تكون علية درجات الحرارة فى هذا المكان وفى هذة الفترة.

ينتظر الكثير من الناس فصل الصيف بفارغ الصبر لما يمثله لهم من رحلات وسفريات ومصايف، فكل اسرة تنتظر شهور الصيف للبدء فى التخطيط والتجهيز للسفر للمصيف.

وتتأرجح درجات الحرارة فى خلال فصل الصيف ما بين ارتفاع وانخفاض، وقد أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية النشرة الجوية الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 ولمدة 24 ساعة كالتالى:

هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

السواحل الشمالية سوف يسود عليها طقس مائل للحرارة، وتظهر عليها سُحب منخفضة ومتوسطة.

فى النهار سوف يسود طقس شديد الحرارة على باقى أنحاء البلاد، وشوائب عالقة على شمال البلاد.

فى الليل سوف يكون الطقس لطيفاً.

فى الصباح شبورة مائية.

الرياح سوف تكون شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.

وبالنسبة الى حالة البحر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر المتوسط حالته سوف تكون معتدلة وارتفاع الأمواج به ما بين (متر ونصف) (ومترين) والرياح السطحية سوف تكون شمالية شرقية، أما البحر الأحمر حالته سوف تكون خفيف معتدل وارتفاع الأمواج به ما بين (واحد متر) و(متر ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية.

اما بالنسبة الى درجات الحرارة المتوقعة غداً فهى كالتالى: