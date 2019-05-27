درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 28 مايو 2019، وحالة الطقس لمدة الثلاثة أيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى نشرتها الجوية الصادرة بتاريخ الثلاثاء 28 من مايو لسنة 2019، أن درجات الحرارة سوف تكون مرتفعة على جميع أنحاء البلاد نهاراً ولطيف ليلاً، وسوف يسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة ومعتدلاً على السواحل الشمالية لطيف على السواحل الشرقية.

وسوف تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح سوف تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة الى حالة البحر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر المتوسط حالته سوف تكون خفيف معتدل وارتفاع الأمواج به ما بين (متر) (ومتر ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته سوف تكون معتدل مضطرب وارتفاع الأمواج به ما بين (مترين) و (مترين ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية.

اما بالنسبة الى درجات الحرارة المتوقعة غداً فهى كالتالى:



حالة الطقس خلال يومي الأربعاء والخميس:

يوم الأربعاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وباقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلاً، كما تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وخليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

يوم الخميس يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح تنشط على مناطق من شمال البلاد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.