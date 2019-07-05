⛔ درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت 6 يوليو 2019 في القاهرة ومحافظات مصر

تشهد البلاد تلك الفترة حالة من الجو المائل للحرارة، وفي ذلك المتصل، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن يكون طقس الغد السبت 6 يوليو 2019م متوسط الاعتدال على سواحل مصر الشمالية، بينما يكون حاراً على القاهرة والوجه البحري ممتداً إلى أعالى مصر بالصعيد في الشمال، وفي جنوب الصعيد يكون شديد الحرارة ويميل إلى الاعتدال في الليل.

وسوف تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على البلاد شمالاً، كما تظهر أيضاً السحب المنخفضة، والرياح الشمالية الغربية يزيد نشاطها على بعض المناطق المختلفة من غرب مصر بما فيها جنوبها وشمالها، وتنشط كذلك على خليجي البحر الأحمر وخليج السويس، فتضطرب حركة الملاحة البحرية.

حالة الموج

في البحر المتوسط ستكون حالة الأمواج معتدلة من 1.5 إلى 2 متر في الإرتفاع، ورياح سطحية شمالية غربية، في حين البحر الأحمر يكون مضطرباً، وتصل فيه الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، ورياحه سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غداً السبت 6 يوليو 2019