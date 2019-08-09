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درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت 10 أغسطس 2019 على كافة محافظات مصر.. وارتفاع جديد بطقس القاهرة

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت 10 أغسطس 2019 على كافة محافظات مصر.. وارتفاع جديد بطقس القاهرة

بدأ الطقس في الآونة الأخيرة بالاستقرار النسبي في درجات الحرارة المعتدلة، مقارنة بالأيام التي اشتدت فيها الحرارة الشديدة، وعلى هذا المتصل، يتوقع خبراء من هيئة الأرصاد الجوية المصرية على أن طقس غداً السبت 10 أغسطس 2019م، سيكون معتدلاً على كافة سواحل مصر الشمالية، بينما يكون رطباً وحاراً على القاهرة والوجه البحري، وتشتد الحرارة على الجنوب في النهار، وتبدأ تدريجياً درجات الحرارة في تنخفض قليلاً أثناء الليل، وتنخفض الرؤية في الشبورة المائية خلال الصباح على أجزاء من مناطق البلاد شمالاً.

درجات الحرارة غدا

وقد أشارت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على أن السحب المنخفضة سوف تظهر على السواحل الشمالية للبلاد، والرياح معظمها شمالية غربية مائلة للاعتدال.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويرتفع فيها الموج من متر ونصف متر إلى مرتين، والرياح السطحية غربية شمالية، بينما حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر ونصف متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
شبين الكوم 25 36
طنطا 24 35
دمنهور 25 34
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 32
مطروح 23 32
السلوم 23 33
سيوة 25 37
بورسعيد 24 33
دمياط 25 32
الزقازيق 25 37
الاسماعيلية 24 38
السويس 24 37
العريش 24 33
رفح 23 32
رأس سدر 27 38
نخل 19 36
نويبع 28 36
طابا 28 35
كاترين 18 31
الطور 26 37
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 35
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 26 38
أسيوط 25 40
سوهاج 26 40
قنا 27 40
الأقصر 27 41
أسوان 30 41
أبوسمبل 26 40
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 28 37
ابو رماد 28 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 34

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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