درجات الحرارة المتوقعة فى مصر والمدن العربية والعالمية

فى النشرة الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس ليوم الأربعاء 26 من يونيو عام 2019 ميلادياً حالة الطقس لمدة 24 ساعة، سوف يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقى أنحاء الجمهورية فى النهار، لطيف ليلاً وتقل الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السُحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

وأما عن حالة البحر المتوسط سوف يكون خفيف معتدل وارتفاع الموج ما بين واحد متر ومتر ونصف والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر سوف يكون مُعتدل وارتفاع الموج ما بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة :

القاهرة 40/25

الإسكندرية 32/24

مطروح 31/23

بورسعيد 32/25

الإسماعيلية 39/23

السويس 39/24

شرم الشيخ 41/30

الغردقة 40/29

مرسى علم 39/30

الأقصر 45/31

أسوان 46/32

شبين الكوم 39/25

طنطا 38/24

دمنهور 36/23

بلطيم 32/24

السلوم 32/23

سيوة 40/23

دمياط 30/25

الزقازيق 40/25

العريش 33/22

رفح 32/23

رأس سدر 38/26

نويبع 40/29

طابا 38/25

كاترين 34/20

الطور 36/27

الفيوم 41/28

بنى سويف 41/28

المنيا 41/29

أسيوط 41/30

سوهاج 42/29

قنا 44/31

أبو سمبل 44/31

درجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن العربية والدولية:

مكة 44/31

المدينة 46/31

الرياض 46/25

المنامة 39/32

أبوظبى 44/32

الدوحة 40/30

الكويت 49/32

دمشق 41/17

بيروت 30/25

عمان 36/20

القدس 32/18

غزة 31/18

بغداد 47/29

مسقط 34/29

صنعاء 29/18

الخرطوم 41/29

طرابلس 29/22

تونس 32/21

الجزائر 28/22

الرباط 25/16

أسطنبول 30/23

بكين 34/22

طوكيو 27/21

أثينا 32/24

روما 34/21

باريس 34/22

لندن 22/14

موسكو 20/13

نيويورك 28/19

واشنطن 32/22

نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة:

شرب المياه والكثير من السوائل على قدر المستطاع.

حماية الرأس أثناء السير تحت أشعة الشمس شمسية أو ارتداء قبعة أو كاب.