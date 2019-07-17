درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 في مصر والبلاد العربية وعواصم العالم.. وموعد تحسن الطقس

تشهد محافظات ومدن مصر موجة شديدة الحرارة، وقد أثارت هذه الموجة الحارة الكثير من الجدال عبر مواقع السوشيال ميديا رواده، حيث أشار البعض بأن درجة الحرارة سوف تصل في نهاية الأسبوع إلى 44 درجة فيما أكثر، وهذا ما نفاه رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال”، الذي قد أشار بأن درجة الحرارة ستصل في القاهرة غداً الخميس إلى 42 درجة، ولن ترتفع معها نسبة الرطوبة في الجو، وسوف يشعر المواطنين بأن الطقس بدأ يتحسن إعتباراً من مساء اليوم الأربعاء.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة

وأوضح عبد العال، على أن الهيئة تتنبأ بأن تصل درجة الحرارة في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين نحو 45 درجة مئوية، وكان هذا سبباً في حدوث الكثير من اللغط بشأن الطقس وحالته خلال الأيام القادمة.

وموجة الحر التي تعيشها البلاد ليست بظاهرة غير معتادة، وإنما هى أمر طبيعي، وهذا ما أكده خبير الأرصاد الجوية “وحيد سعودي”، ومشيراً إلى أن شهري يوليو وأغسطس من أحر الشهور طول العام، ومن المتوقع أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة في هذين الشهرين عن معدلها الطبيعي بنحو 5 درجات بشكل عام، على أن يبدأ الطقس في التحسن بداية من غداً الخميس.

ومن الطبيعي أن يتأثر جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين بالحرارة الشديدة، حيث قد تصل فيها الدرجة إلى 45 درجة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

العظمى الصغري

القاهرة 31 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 28 40

دمنهور 27 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 26 33

مطروح 24 32

السلوم 25 33

سيوة 26 39

بورسعيد 29 35

دمياط 29 33

الزقازيق 28 41

الإسماعيلية 27 42

السويس 28 40

العريش 26 38

رفح 25 37

رأس سدر 29 42

نخل 21 43

نويبع 30 40

طابا 28 39

كاترين 21 35

الطور 28 40

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 30 42

بنى سويف 30 43

المنيا 28 45

أسيوط 28 45

سوهاج 29 45

قنا 29 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 30 43

الوادى الجديد 28 46

شلاتين 28 40

ابو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35

درجات الحرارة المتوقعة على البلاد العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 42

المدينة 28 44

الرياض 27 43

المنامة 33 38

أبوظبى 31 40

الدوحة 32 41

الكويت 32 44

دمشق 19 38

بيروت 27 33

عمان 21 36

القدس 22 35

غزة 26 36

بغداد 27 41

مسقط 30 33

صنعاء 15 28

الخرطوم 27 38

طرابلس 21 28

تونس 21 31

الجزائر 22 29

الرباط 15 24

نواكشوط 24 28

درجات الحرارة المتوقعة على عواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 15 27

اسطنبول 19 26

اسلام اباد 26 33

نيودلهى 27 32

جاكرتا 22 32

بكين 23 31

كوالالمبور 24 32

طوكيو 23 27

أثينا 20 28

روما 16 31

باريس 15 28

مدريد 20 34

برلين 14 23

لندن 16 24

مونتريال 16 27

موسكو 14 19

نيويورك 24 33

واشنطن 24 36