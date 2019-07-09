درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة من هيئة الأرصاد الجوية.. وستشهد البلاد ارتفاعاً تدريجياً يصل إلى 43 درجة

تشهد البلاد حالة من الطقس الحار على الأنحاء المختلفة للبلاد، وقد أشار الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غداً الأربعاء 10 يوليو سوف تشهد حالة من الاعتدال على السواحل الشمالية، ويكون رطباً على القاهرة والوجه البحري، ويميل للحرارة في النهار على جنوب البلاد، وفي الليل يصبح لطيفاً.

وصرح عبد العال، عن تنبؤات الهيئة بشأن الطقس الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجة الحرارة خلال الأيام الثلاثة القادمة، على أن يعود الطقس في الاستقرار في مساء الجمعة القادمة في نهاية الأسبوع الجاري.

وتبدأ درجات الحرارة من الغد في الارتفاع وسيكون الطقس معتدلاً في سواحل مصر الشمالية، رطباً على شمال الصعيد مروراً إلى القاهرة والوجه البحري، ويشتد حرارة على الصعيد جنوباً، وتقل الرؤية المائية في الصباح بشمال البلاد وتظهر معها سحب منخفضة، والرياح تنشط على بعض المناطق المتفرقة على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس؛ مما يسفر عنها وجود بعض الاضطرابات بالملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء

المحافظة العظمى الصغرى الوجه البحري والقاهرة 37 25 السواحل الشمالية الغربية 31 23 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 23 الغردقة وجنوب سيناء 38 29 شمال الصعيد 38 26 حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد 41 29

درجات الحرارة يوم الأربعاء

المحافظة العظمى الصغرى الوجه البحري والقاهرة 38 25 السواحل الشمالية الغربية 32 23 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 23 جنوب سيناء والغردقة 39 29 شمال الصعيد 39 26 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29

درجات الحرارة يوم الخميس