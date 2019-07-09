درجات الحرارة غداً الأربعاء 10 يوليو 2019 على محافظات مصر.. وارتفاع تدريجي حتى الجمعة المقبلة

تعيش مدن ومحافظات مصر، حالة من الطقس المائل للحرارة على أنحائها المختلفة، وعلى هذا المتصل، يتنبأ بعض الخبراء من داخل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن الجو غداً الأربعاء 10 يوليو 2019م سوف يشهد حالة من الاعتدال على سواحل الجمهورية شمالاً، ويكون رطباً على القاهرة والوجه البحري، ويميل للحرارة في النهار على جنوب البلاد، وفي الليل يصبح لطيفاً.
وأما الرؤية في الشبورة المائية، فسوف تقل في الصباح على أنحاء البلاد شمالاً، وتظهر تزامناً معها السحب المنخفضية في الشمال، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وحالة الأمواج في البحر الأحمر تميل إلى الاعتدال حيناً وإلى الإضطراب حيناً آخر، وترتفع ما بين 2 متر إلى 2.5 متر، ورياحه سطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر المتوسط فسوف تكون فيه الأمواج من خفيف إلى معتدلة، وإرتفاعها ما بين 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة غدا
|المحافظة
|الدرجة العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|38
|26
|الإسكندرية
|33
|25
|مرسى مطروح
|32
|23
|سوهاج
|40
|27
|قنا
|41
|27
|أسوان
|42
|28
حالة الطقس في الأيام المقبلة
وأشار رئيس هيئة الأرصاد «الدكتور أحمد عبد العال»، بأن درجات الحرارة سوف ترتفع مرة آخرى خلال الأيام القادمة بشكل تدريجي، وتمتد طوال أيام الأسبوع الجاري حتى تصل إلى 39 درجة في اليوم الخميس المقبل.
واستكمل عبد العال حديثه، مشيراً بأن درجة الحرارة سيصاحبه ارتفاع في الرطوبة تصل نحو 90%، والتي تسفر عن وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.
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