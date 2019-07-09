درجات الحرارة غداً الأربعاء 10 يوليو 2019 على محافظات مصر.. وارتفاع تدريجي حتى الجمعة المقبلة

تعيش مدن ومحافظات مصر، حالة من الطقس المائل للحرارة على أنحائها المختلفة، وعلى هذا المتصل، يتنبأ بعض الخبراء من داخل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن الجو غداً الأربعاء 10 يوليو 2019م سوف يشهد حالة من الاعتدال على سواحل الجمهورية شمالاً، ويكون رطباً على القاهرة والوجه البحري، ويميل للحرارة في النهار على جنوب البلاد، وفي الليل يصبح لطيفاً.

وأما الرؤية في الشبورة المائية، فسوف تقل في الصباح على أنحاء البلاد شمالاً، وتظهر تزامناً معها السحب المنخفضية في الشمال، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وحالة الأمواج في البحر الأحمر تميل إلى الاعتدال حيناً وإلى الإضطراب حيناً آخر، وترتفع ما بين 2 متر إلى 2.5 متر، ورياحه سطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر المتوسط فسوف تكون فيه الأمواج من خفيف إلى معتدلة، وإرتفاعها ما بين 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا