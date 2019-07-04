درجات الحرارة غداً الجمعة 5 يوليو 2019 على القاهرة ومدن وقرى مصر.. وأنحاء متفرقة من البلاد

تعيش البلاد حالة من الجو المائل إلى الحرارة في هذه الآونة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن يصبح طقس غداً الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري إمتداداً حتى أعالي الصعيد، ومعتدلًا في النواحي الشمالية من السواحل، بينما شديد الحرارة في النهار على جنوب صعيد مصر ويبدأ في كسر الحرارة تدريجياً بعد غروب الشمس.

وتنخفض الرؤية بشمال البلاد في الشبورة المائية، مع ظهور سحباً منخفضة أيضاً، بينما الرياح تكون نشيطة بأنحاء متفرقة على جنوب البلاد وجنوب سيناء في اتجاه شمالي غربي، حاملة الكثير من الأتربة والرمال على أجزاء معينة من المناطق، وكذلك تكون نشيطة على خليجي البحر الأحمر والسويس؛ مما يترتب عليه وجود بعض الإضطرابات في الملاحة البحرية على الخليجين المشار إليهما.

أما الأمواج في البحر الأحمر فستكون معتدلة حيناً ومضطربة حيناً أخر، حيث تصل ما بين 2 إلى 2.5 متر في الإرتفاع، والرياح السطحية تتجه الناحية الشمالية الغربية، في حين أن أمواج البحر المتوسط فسوف تكون خفيفة مائلة إلى الإعتدال، حيث يصل إرتفاعها نحو 1 إلى 1.5 متر، والرياح كذلك شمالية غربية.

درجات الحرارة يوم غدا الجمعة