درجات الحرارة ليوم السبت 18 مايو وتوقعات الطقس ليومي الأحد والإثنين

يستمر التحسن في أحوال الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة، وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث يكون الطقس بشكل عام معتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وحارا على جنوب الصعيد نهارا، ويكون الطقس لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، وعن طقس السبت 18 مايو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون لطيفا ليلًا.

الظواهر الجوية

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية وتكون معتدلة بينما تنشط على جنوب سيناء، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الأحد والإثنين

وعن طقس الأحد، توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود يوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وحارا على جنوب البلاد نهارًا، بينما يكون لطيفا أثناء الليل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فتكون على السواحل الشمالية الغربية 18-26، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19-25، الوجه البحري والقاهرة 20-32، جنوب سيناء والغردقة 25-36، شمال الصعيد 20-36، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24-38.

أما عن طقس الاثنين، فتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، ولطيف ليلًا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة الاثنين على السواحل الشمالية الغربية 18-30، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19-26، والوجه البحري والقاهرة 18-34، وجنوب سيناء والغردقة 25-36، وشمال الصعيد 20-37، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24-39.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 18 مايو فهي كالتالي:

القاهرة 18 35

شبين الكوم 18 34

طنطا 17 33

دمنهور 18 30

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 27

مطروح 17 25

السلوم 14 25

سيوة 19 37

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

الزقازيق 18 35

الإسماعيلية 16 35

السويس 19 34

العريش 15 30

رفح 15 30

رأس سدر 20 32

نخل 14 33

نويبع 18 34

طابا 18 31

كاترين 14 30

الطور 21 34

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 33

الفيوم 19 35

بني سويف 18 35

المنيا 18 36

أسيوط 20 36

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 21 39

أسوان 21 40

أبو سمبل 25 39

الوادي الجديد 25 37

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32